Com mais contratos, JSL aumenta projeção de investimentos no ano

A empresa de logística do grupo Simpar, JSL (JSLG3), resolveu rever a projeção de investimentos. Agora, a companhia espera investir algo em um intervalo de R$ 1,1 bilhão a R$ 1,2 bilhão no exercício de 2022. Segundo o último formulário de referência publicado, a empresa estimava algo entre R$ 400 milhões a R$ 700 milhões.

A companhia diz que o aumento da régua é para fazer frente aos projetos desenvolvidos e já fechados com clientes no Brasil e na África do Sul, além da expansão dos negócios das empresas adquiridas, "dada a crescente demanda".

"Além do valor já reportado de R$ 2,7 bilhões em novos contratos em 2022, outros vários projetos estão em desenvolvimento. Este cenário suporta a decisão pelo aumento da expectativa de capex [investimento] no período", diz o texto.

Segundo a empresa, esse é um momento importante do setor de logística em que a empresa está em uma "posição

única" para desenvolver ainda mais negócios com os clientes que estão em busca por eficiência e segurança operacional em seus planos de expansão.

"A companhia reitera que este capex sustentará o crescimento da Receita futura em projetos de longo prazo já contratados e com retorno adequado sobre o capital investido." A JSL diz que a execução do plano de investimentos seguirá respeitando a disciplina com a manutenção de níveis de alavancagem saudáveis, que devem ser alcançados com "constante otimização da base de ativos, busca por eficiência operacional e melhoria na precificação dos contratos".

A empresa ressalta que o capex contratado no período não necessariamente implica em desembolso imediato e que o fluxo de caixa gerado pela implantação dos investimentos suporta também a manutenção da alavancagem ao longo dos períodos.