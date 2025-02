Com lucro de R$ 1 bi no 4T24, TIM anuncia pagamento atrativo de dividendos

A TIM (TIMS3) encerrou o quarto trimestre de 2024 com um lucro líquido de R$ 1 bilhão , o maior de todos os tempos, consolidando sua estratégia de crescimento e geração de caixa. Com os resultados, a operadora anunciou a distribuição de dividendos e projetou o pagamento de até R$ 14 bilhões em proventos entre 2025 e 2027 .

No período, a receita líquida da TIM somou R$ 25,4 bilhões, um avanço de 6,7% em relação a 2023. A empresa estima que esse crescimento continue na ordem de 5% ao ano até 2027, impulsionado pelo segmento de serviços. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também evoluiu, alcançando R$ 12,6 bilhões em 2024, com expectativa de subir até 8% ao ano no próximo triênio.

Retorno ao acionista e valorização das ações

O pagamento de dividendos tem sido um dos principais atrativos da TIM para investidores. A operadora atualizou sua política de remuneração aos acionistas, com previsão de distribuição entre R$ 3,9 bilhões e R$ 4,1 bilhões em 2025. O valor está alinhado às estimativas do Goldman Sachs, representando um rendimento entre 10,2% e 10,7% sobre o valor de mercado atual.

A empresa anunciou, ainda, um pagamento de R$ 0,08 por ação, totalizando R$ 200 milhões, com pagamento programado para o dia 22 de abril de 2025.

O BTG Pactual projeta um dividend yield, indicador que mede o retorno em dividendos sobre o preço da ação, de 10,8% em 2025 e 11,6% em 2026 . No ano anterior, esse percentual foi de 5,1%.

O banco manteve sua recomendação de compra para as ações da TIM (TIMS3), com um preço-alvo de R$ 22, o que representa um potencial de valorização de 39% em relação à cotação atual, de R$ 15,83. O retorno total esperado, considerando também os dividendos, chega a 48%.

Projeções para os próximos anos

A operadora segue ampliando sua eficiência financeira. O lucro líquido deve crescer de R$ 3,05 bilhões em 2024 para R$ 4,13 bilhões em 2026. A relação dívida líquida sobre EBITDA também deve continuar caindo, reforçando a geração de caixa.

Com um cenário competitivo mais estável, a TIM aposta na consolidação do setor e no aumento da rentabilidade para manter sua trajetória de crescimento e reforçar o retorno aos acionistas.