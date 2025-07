Com dividendos gordos, Petrobras e BB dão exposição 'protegida' à kit eleitoral, diz BBI

Com o aumento da volatilidade nos mercados e os juros ainda em níveis historicamente altos, o Bradesco BBI está recalibrando sua estratégia, e apostando em ações pagadoras de dividendos como o melhor abrigo para investidores em busca de retorno e proteção.

Em relatório, os analistas destacam que o país lidera globalmente em dividend yield, perdendo apenas para a Colômbia, o que reforça seu atrativo como destino de renda dentro do universo emergente.

“A persistência de juros altos, tanto nominais quanto reais, pressiona os múltiplos de ações e reduz o horizonte de investimento”, dizem os analistas. “Nesse cenário, empresas com dividendos elevados se tornam alternativas competitivas à renda fixa e ainda contam com isenção fiscal sobre os proventos, o que melhora sua atratividade relativa.”

Apesar do noticiário recente mais negativo — que levou a uma saída de cerca de R$ 6 bilhões em capital estrangeiro desde 9 de julho — o BBI mantém sua visão construtiva para o mercado brasileiro e acredita que qualquer queda na bolsa é representa uma oportunidade de compra.

A avaliação é de que há dois catalisadores relevantes em curso: a expectativa de queda dos juros e a aproximação do ciclo eleitoral de 2026, que tende a movimentar os preços dos ativos. "Tanto Petrobras quanto Banco do Brasil estão expostos a ambos os catalisadores e podem oferecer yields atrativos enquanto esperam que eles se materializem", afirmam os analistas do banco.

As 10 apostas de ações de dividendos do Bradesco

O BBI reconhece que o índice de dividendos da B3, como um todo, costuma entregar yields abaixo das taxas reais de juros no Brasil. Mas a análise detalhada de ações individuais revela oportunidades em que o rendimento médio esperado supera essa barreira.

Para montar sua "Cesta de Dividendos", o banco levou em conta três critérios: yield projetado acima dos juros reais, liquidez mínima de US$ 2 milhões ao dia e payout sustentável em termos de lucro e crescimento

A carteira é formada por 10 nomes, com foco no triênio 2025-2027:

Petrobras (PETR4) Banco do Brasil (BBAS3) Itaúsa (ITSA4) Eletrobras (ELET3) BB Seguridade (BBSE3) Caixa Seguridade (CXSE3) Copel (CPLE6) Taesa (TAEE11) ABC Brasil (ABCB4) Plano & Plano (PLPL3)



A tese dos dividendos vem entregando retornos históricos. A carteira de proventos do banco superou o desempenho do Ibovespa em cerca de 8 pontos percentuais nos últimos cinco anos.

Bolsa descontada

Na avaliação do BBI, as ações brasileiras negociam com um duplo desconto: estão baratas tanto em relação a seus próprios históricos quanto na comparação com outros emergentes.

O Ibovespa, por exemplo, é negociado hoje com um múltiplo P/L (preço sobre lucro) cerca de 30% abaixo da média dos últimos dez anos em relação ao índice de emergentes.

A diferença no dividend yield também impressiona: a média de cinco anos do Ibovespa é de cerca de 7,5%, contra níveis muito menores em outras praças.