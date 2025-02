Com dívida de R$ 670 milhões, Ducoco entra em recuperação judicial

A Ducoco Produtos Alimentícios, empresa cearense especializada em derivados de coco, teve seu pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça. A medida busca reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 670 milhões e garantir a continuidade das operações.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 17, pelo juiz Daniel Carvalho Carneiro, da 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará. A lista de credores da empresa inclui milhares de pessoas físicas e jurídicas, reforçando a complexidade da reestruturação.

Com o deferimento do pedido, a Ducoco tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação, que será submetido à aprovação dos credores. Além disso, foi instaurado o chamado stay period, quando ações de cobrança e execuções ficam suspensas, permitindo que a empresa negocie sem o risco de bloqueios judiciais de ativos.

Juro alto e crise financeira

No pedido, a Ducoco atribuiu as dificuldades financeiras à alta dos custos dos insumos e à elevação da taxa Selic, fatores que comprometeram seu fluxo de caixa. A empresa também apontou que a impossibilidade de continuar cedendo títulos de crédito a investidores prejudicou sua liquidez, tornando inviável a manutenção das operações sem recorrer à recuperação judicial.

O juiz Daniel Carneiro destacou que a decisão visa garantir a continuidade da empresa, preservando empregos e a cadeia de fornecedores. "O deferimento do pedido não significa um juízo sobre a viabilidade da empresa, que será avaliada pelos credores", afirmou no despacho.

Demissões e impactos recentes

A empresa, fundada em 1982, começou suas operações com uma plantação de cocos e inaugurou sua primeira fábrica em Itapipoca. Atualmente, a Ducoco detém cerca de 40% do mercado nacional de água de coco e derivados, com operações no Ceará e no Espírito Santo e um quadro de aproximadamente 800 funcionários.

Em novembro de 2024, a Ducoco demitiu dezenas de trabalhadores da unidade de Itapipoca, interior do Ceará.