Com B3 fechada, empresas brasileiras caem em NY com dados de inflação e preocupação com petróleo

Em dia de feriado, 12 de outubro, que mantém a B3 fechada, o índice que acompanha as 20 ações de empresas brasileiras mais negociadas em Nova York, o Dow Jones Brazil Titans 20 Index (BR20), recuava 1,44% a 17.819,89, acompanhando os principais índices acionários americanos. A Dow Jones caía 0,12% e a S&P, recuava 0,14%. O ETF iShares MSCI Brazil, conhecido pela sigla EWZ, também caía forte, 1,72%.

Dow Jones Brazil Titans 20 Index: -1,44%

Ishares Msci Brazil ETF; -1,72%

Os investidores acompanharam na manhã desta quinta-feira a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. O índice subiu 0,4% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,3% na comparação mensal de setembro, vindo em linha com o consenso do mercado.

Na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 3,7% em setembro, repetindo a variação de agosto. Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 4,1% no mês passado, perdendo força ante o avanço de 4,3% de agosto. O CPI anual de setembro ficou acima das expectativas do mercado, de ganho de 3,6%, mas o núcleo anual veio como previsto.

O mercado americano repercute os dados do indicador que é último referente à inflação antes da próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed). A percepção é que mais uma alta dos juros pode estar a caminho.

Além dos preços ao consumidor, nos Estados Unidos foi divulgado nesta manhã o número de pedidos de pedidos de auxílio-desemprego, que totalizou 209 mil na semana encerrada em 7 de outubro, ficando inalterado em relação ao da semana anterior. O resultado veio um pouco abaixo da previsão de analistas consultados pela Factset, de 211 mil solicitações. O total de pedidos da semana anterior sofreu ligeira revisão para cima, de 207 mil a 209 mil.Já o número de pedidos continuados mostrou avanço de 30 mil na semana encerrada em 30 de setembro, a 1,702 milhão, vindo abaixo da previsão da FactSet, de 1,677 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

Guerra Israel-Hamas

Os investidores também acompanham a guerra entre Israel e Hamas. O segue em alta com o risco da guerra e com sanções mais rigorosas contra a Rússia. O barril do petróleo WTI, referência para o mercado dos Estados Unidos, era negociado a cerca de US$ 85 nesta quinta-feira, uma alta de 2%. O petróleo Brent subiu 1,9% para mais de US$ 87 por barril.

A preocupação dos investidores é com uma possível escassez de oferta de petróleo. No começo da semana, surgiram contratos futuros da commodity que apontam o preço a US$ 150 o barril. Até agora, o conflito entre Israel e o Hamas tenha tido pouco impacto sobre a oferta, o combate trouxe de volta o chamado prêmio geopolítico sobre os preços do petróleo — dado os riscos de impacto potencial para a região, sobretudo no que diz respeito aos embarques iranianos. A guerra ganhou um novo capítulo na manhã desta quinta-feira, com o governo da Síria acusando Israel de bombardear seus dois principais aeroportos, na capital Damasco e em Aleppo.

Apesar da guerra, hoje, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023, em 2,4 milhões de barris por dia (bpd). Para 2024, o cartel também deixou inalterada sua projeção de acréscimo na demanda mundial, em 2,2 milhões de bpd.Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) deverá aumentar 100 mil bpd neste ano e 300 mil bpd no próximo, projeta a Opep. Fora da OCDE, a previsão é de avanços de cerca de 2,3 milhões de bpd no consumo em 2023 e de 2 milhões de bpd em 2024.OfertaEm relação à oferta de petróleo de países fora da Opep, o cartel agora espera avanço de 1,7 milhão de bpd este ano, 100 mil bpd acima da projeção do mês passado.