Com ações em queda, CEO da dona da Fiat e da Jeep diz que ainda é cedo para falar em dividendos

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, deixou em aberto nesta quinta-feira, 03, a possibilidade de cortes no dividendo e na recompra de ações no próximo ano, e minimizou os problemas com a operação nos Estados Unidos, que resultaram em um grande alerta de lucro nesta semana, classificando-os como um "pequeno erro operacional".

As ações da montadora caíram 4%, atingindo o menor valor desde julho de 2022. O mercado teme que o aumento dos custos nos Estados Unidos prejudique os retornos aos acionistas.

Falando durante uma visita a uma fábrica no leste da França, Tavares disse que a empresa enfrentou dificuldades operacionais no mercado norte-americano, mas que seriam resolvidas bem antes do término de seu contrato, em 2026.

"Quando você está em um contexto que é brutal e mais exigente, se comete um pequeno erro operacional, ele se torna imediatamente visível", disse ele, acrescentando que encarou isso como um "chamado de alerta" e que está levando o assunto muito a sério.

O cenário pressionado deixou o mercado mais atento. Os analistas do Barclays revisaram para baixo as estimativas de lucro para o período de 2024 e 2026, citando problemas de inventário e perda de participação de mercado.

As ações da proprietária das marcas Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen e Peugeot caíram mais de 55% desde março, o pior desempenho entre as ações do setor automotivo europeu, reduzindo 47 bilhões de euros (52 bilhões de dólares) do valor da empresa.