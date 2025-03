Com ações de tecnologia e expectativa para o Fed, bolsas americanas voltam a cair

As bolsas americanas voltaram a cair nesta terça-feira, depois de um período de trégua. O clima de cautela entre os investidores aumentou devido às negociações em andamento entre os Estados Unidos e a Rússia sobre um possível cessar-fogo no conflito com a Ucrânia.

Os investidores também mantém atenção para a decisão sobre a taxa de juros nos EUA, que será anunciada amanhã,19.

Às 14h, o índice Dow Jones registrava um recuo de 0,82%, marcando 41.497 pontos, enquanto o S&P 500 apresentava uma queda de 1,05%, alcançando 5.615 pontos.

As ações de tecnologia, que haviam mostrado forte crescimento nos últimos anos, estão agora devolvendo parte dos ganhos. Não faz muito tempo, cerca de um mês, essas ações atingiam novos patamares de valorização impulsionadas pela expectativa de que as políticas do governo Trump favorecessem o crescimento econômico.

Porém, essas expectativas podem estar sendo questionadas, especialmente se a economia começar a desacelerar e as apostas nas inovações em inteligência artificial não alcançarem os resultados esperados. Esse cenário pressionava o índice Nasdaq, majoritariamente composto por ações do setor tecnológico, que recuava 1,48%, marcando 17.544 pontos.

Dentre as maiores quedas, a Tesla (TSLA) viu seus papéis caírem 3,72%, a Nvidia (NVDA) perdeu 1,75% e a Meta (META) registrava uma queda de 4,16%.

O VIX, índice que mede a volatilidade das ações do S&P 500 e é conhecido como o "índice do medo", subia 8,87%.