Com ações chinesas em queda, Xi Jinping se reúne com reguladores financeiros

O presidente chinês Xi Jinping deve conversar nesta terça-feira, 6, com reguladores do mercado financeiro sobre as ações chinesas, de acordo com a Bloomberg. A conversa acontece em meio ao pessimismo dos investidores sobre o mercado do país.

No último dia 2, o índice de referência de Xangai, o CSI300, teve sua pior semana em cinco anos, com queda de 1,18%. As ações da China e Hong Kong perderam cerca de US$ 7 trilhões desde seu pico em 2021.

No final do ano passado, Xi também fez uma visita inédita ao Banco Central chinês. Órgãos, sob liderança da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, vão atualizar o presidente sobre as condições do mercado, mas ainda não se sabe se novas medidas de apoio sairão da reunião.

Nesta terça-feira, a China também emitiu uma série de anúncios de apoio, incluindo uma promessa da Central Huijin Investment Ltd., a unidade que detém participações do governo chinês em grandes instituições financeiras, de comprar mais fundos negociados em bolsa. Também foram implementadas restrições, como a proibição de hedge funds de emitir ordens de venda.

Esforços anteriores incluíram a compra de ações nos maiores bancos do país pelo Estado, enquanto um fundo de estabilização de ações de US$ 278 bilhões também foi considerado.

As medidas têm tido pouco sucesso em restaurar a confiança dos investidores, que foi prejudicada nos últimos anos por uma desaceleração econômica, bem como pelo crescente controle de Xi sobre empresas privadas e aumento da repressão no país.