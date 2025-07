Com a valorização da Nvidia, não foi só o CEO que saiu bilionário — dois executivos também

A valorização das ações da Nvidia, especialmente durante 2025, teve impacto profundo não só no mercado financeiro como também dentro da própria estrutura de liderança da empresa.

O salto robusto no preço dos papéis – que atingiu patamares acima de US$ 176 em julho — transformou Colette Kress (CFO) e Jay Puri (vice-presidente executivo) em novos bilionários, junto ao fundador e CEO Jensen Huang.

O impacto da valorização no mercado e nos executivos

O ponto de virada para essa valorização foi sustentado por uma conjunção de fatores econômicos e tecnológicos: a liderança da Nvidia no fornecimento de GPUs usadas em aplicações de IA – desde data centers até soluções corporativas e produtos voltados para o consumidor final —, sucessivos registros de receita nos balanços financeiros e a rápida expansão do mercado de processamento de dados para aplicações de máquina.

Esses fatores fomentaram perspectivas de crescimento contínuo, levando a empresa a ultrapassar a marca de US$ 3,9 trilhões em valor de mercado em 2025 e a figurar entre as cinco companhias mais valiosas do mundo.

O papel das políticas de remuneração na criação de bilionários

Além disso, especialistas destacam que os ganhos expressivos dos executivos derivam de políticas de remuneração baseadas no desempenho das ações e nos resultados operacionais da empresa.

Jensen Huang, que já figurava entre as 10 pessoas mais ricas do planeta, agora vê a companhia multiplicadora de fortunas dentro de seu núcleo administrativo, reflexo da valorização nas opções de ações e bônus de desempenho.

No contexto macroeconômico, o avanço das ações também reflete a afirmação da Nvidia como uma verdadeira "gigante dos chips", tornando-se peça chave na infraestrutura da chamada economia digital e influenciando a dinâmica competitiva de outros grandes players do setor.