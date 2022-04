Clube recebe Felipe Miranda: 'por que estou vendido em Nubank e TC'

As ações do Nubank (NUBR, NUBR33) já caíram 37% desde a estreia na NYSE no fim do ano passado. Mas para Felipe Miranda, fundador da Empiricus, o preço continua alto demais. O mesmo, segundo ele, ocorre com as ações do TC (ex-TradersClub, TRAD3), que já desabaram 67% na B3. As tese foram justificadas em detalhes em sua participação no 25º episódio do Clube, o videocast da EXAME Invest.

Além de considerar o cenário mais arriscado para empresas de tecnologia, como fintechs, Miranda ressalta que fatores inerentes a essas companhias poderão derrubar ainda mais os preços das ações.

"O Nubank é uma empresa fantástica, só que o Banco Inter e a Stone também são. Acho que o valuation não corresponde à realidade da companhia", afirmou Miranda. Para o fundador da Empiricus, o menor histórico da companhia na concessão de crédito pode se mostrar um risco relevante.

"Dar crédito é algo complexo. Todo mundo que tentou dar crédito muito rápido bateu com a cara no muro. Não tenho dúvida que o Nubank tem cientistas de dados fabulosos, mas o Itaú, Santander e o BTG também têm. Quem tem expertise sabe dar crédito é banqueiro. Não acho que tem um banqueiro no Nubank."

Miranda ainda ressalta os potenciais impactos da necessidade de monetização. Para isso, ele traça um paralelo com o Banco Inter, concorrente direto do Nubank.

"Muito da tese do Inter foi em cima do CAC (custo de aquisição de cliente) baixo, com atração de cliente marginal. Isso porque não monetiza ainda. Todo mundo gosta do Nubank porque eles não cobram nada. Quando tentaram empurrar seguro de vida, os clientes reclamaram. É fácil amar uma marca que não cobra nada. O CAC baixo e a beleza vai morrendo no momento em que precisar monetizar."

O atual patamar de preço da ação do Nubank, de acordo com Miranda, não precifica essas dificuldades futuras. "Está precificado para a perfeição. Acho que tem muito pouco espaço para [a ação] subir e muito para cair. É muito fácil criar marcas superamadas, mas empresas rentáveis ao longo do tempo é mais difícil."

TC

"O TradersClub também é uma empresa muito legal como plataforma. Mas uma empresa que fatura R$ 100 milhões não pode valer mais de R$ 1 bilhão. Entre comprar TC a 10x receita e Mercado Livre a 6x receita, eu compro o Mercado Livre. Fantástico por fantástico, vou no que está mais barato."

Miranda ainda classificou os últimos dois resultados do TC como "muito ruins". "Dos R$ 607 milhões que levantaram [no IPO], já queimaram metade." As aquisições feitas pela companhia, disse, "não se conversam". "Integrar tudo à realidade é mais difícil. Na planilha todo mundo integra tudo. No dia a dia, as linguagens são diferentes, as pessoas tem outra cultura e querem sair, pois não estão mais felizes. E tudo isso com uma margem Ebitda negativa em 50%."

Teses de alta

Embora ainda veja um cenário desafiador no curto prazo, Miranda vê oportunidade de a ação da incorporadora Mitre (MTRE3) "dobrar ou até multiplicar por três", quando o juro começar a cair. "Ela está valendo o valor dos terrenos, que estão avaliados em R$ 490 milhões e a empresa vale pouco mais de R$ 600 milhões. É só jogar a inflação no terreno que vai bater no valor de mercado."

Além de barata, Miranda vê com bons olhos a parte operacional da companhia. "A Mitre está vendendo bem, não tem dívida e só atua em São Paulo. E um setor que está abandonado. Quando a curva de juros começar a cair essa é uma história em que [a ação] poderia multiplicar por três."