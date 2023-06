Clube recebe Erik Keller, da Robeco Asset: "renda fixa está em um bom momento de entrada"

A alta das taxas de juros em economias desenvolvidas abriu diversas oportunidades de entrada em títulos de renda fixa. Isso é o que afirmou Erik Keller, gestor global de crédito da holandesa Robeco Asset Management, no Clube Exame Invest.

"Neste cenário em que as taxas de juros permanecerão altas por mais tempo pode fornecer pontos de entrada muito interessantes para investidores de renda fixa. Estamos falando de rendimentos que não víamos há 10 ou 15 anos", disse.

Keller foi o 64ª convidado do podcast, apresentado por Bruno Lima, analista de ações do BTG Pactual, por Will Landers, head de distribuição de terceiros do BTG Pactual.

Em sua participação no programa, o gestor da Robeco contou que algumas das melhores oportunidades desse mercado estão no setor bancário. "Desde o ano passado, passamos a trocar títulos corporativos por títulos financeiros."

Keller ainda relembrou que em março, quando estourou a crise do Credit Suisse em bancos médios americanos, houve bastante volatilidade nesse mercado e que aproveitou para aumentar a aposta em títulos bancários. Nesse mercado, sua preferência é por instituições financeiras.

"Gostamos do nível de preços.Quando olhamos por diversas métricas, há muito mais oportunidade em crédito bancário do que em corporativo", afirmou.

Acompanhe também, no canal da Exame Invest, os episódios anteriores do Clube, que já recebeu convidados como Louis-Vincent Gave, CEO e sócio-fundador da Gavekal, Luis Carillo, gestor da J.P. Morgan & Co., Duda Rocha, sócio-fundador e CEO da Occam Brasil, e Fabio Kanczuk, head de Macroeconomia da ASA Investments.