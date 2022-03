Clube recebe Constantino, da Távola: esta ação ESG pode subir 100%

Entender e se antecipar às grandes tendências do mercado é o que faz da gestão uma "arte", segundo Gustavo Constantino, CIO da Távola Capital. Convidado especial do 19º episódio do Clube, videocast da EXAME Invest, Constantino revelou que uma small cap, distante das maiores discussões de investidores, tem chamado sua atenção como nenhuma outra ação da bolsa brasileira.

“Temos ações da Orizon (ORVR3) na carteira. É até um paradoxo a Orizon estar fora do radar em um momento em que o principal tema é ESG e crédito de carbono”, disse Gustavo Constantino, no Clube.

As ações da Orizon estão entre as poucas listadas na B3 em 2021 com performance positiva. Desde o IPO, há pouco mais de um ano, os papéis da companhia líder em aterros sanitários já subiram 30%. Para Constantino, ainda há espaço para a ação, cotada a cerca de 30 reais, dobrar de preço. “Projetamos a 60 reais, em nosso cenário base.”

Parte do crescimento projetado pelo CIO está nas transformações do novo marco do saneamento. “O mercado da Orizon vai aumentar bastante. Hoje, 60% do lixo do brasil vai para aterros sanitários e 40% para lixões. A nova lei de saneamento proíbe lixões a partir de 2025. Pode haver um atraso, mas 40% do mercado vai desaparecer e os 60%, tomar o resto. Mantido o market share, os aterros vão crescer 68% em um horizonte de 3 ou 4 anos.”

Tamanho crescimento, na visão do gestor, deve consolidar ainda mais a posição da Orizon no mercado por meio de operações de compra e fusão. “Mas isso é só o início do processo. Ela recebe o lixo, mas tem reciclagem e a geração de biogás por meio do lixo orgânico. Isso impede que o carbono vá para a atmosfera e permite a certificação do crédito de carbono”, explica Constantino.

O crédito, comprado por empresas poluentes que desejam neutralizar sua emissão de carbono, deve beneficiar cada vez mais as operações da Orizon, disse.

“É a empresa que mais se beneficia no mercado de capitais da tese de crédito de carbono”, disse Constantino. “O crédito de carbono é vendido no Brasil entre 5 e 7 dólares, enquanto na Europa sai a 100 dólares. É uma distância gigantesca", afirmou. É difícil dizer para onde o preço [do crédito de carbono] vai, mas a tendência é que o preço suba no Brasil."

No 19º episódio do Clube, o CIO da Távola também falou sobre suas teses de investimento em Americanas (AMER3), Bemobi (BMOB3) e muito mais. O videocast é apresentado por Daniel Cunha, da área de Sales do BTG Pactual, e Bruno Lima, head de análise de ações do BTG Pactual digital. Assista.