Clima para fusões e aquisições deve melhorar no segundo semestre, diz Fabio Jamra, da RGS

O pior já ficou para trás. Esta é a constatação de Fabio Jamra, sócio da boutique de fusões e aquisições (M&A) RGS Partners, que recentemente assessorou nas vendas da DHL para Vamos e de 50% da ZEG para a Vibra por R$ 571,5 milhões. "Os negócios devem esquentar já a partir do fim do ano, quando os juros estarão mais baixos. O mercado está se abrindo", afirmou Jamra em entrevista à EXAME Invest.

O patamar de juros e o apetite de investidores para financiar o mercado corporativo são peças fundamentais nesse negócio. Desde que a Selic atingiu o maior patamar da década, no ano passado, o mercado de M&A tem desacelerado.

Em material fornecido pela RGS exclusivamente à EXAME Invest, revelou queda de 47% no volume de fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras no primeiro semestre. Foram R$ 54 bilhões transacionados contra R$ 101 bilhões no mesmo período do ano passado. O número de negócios também enfrentou redução significativa de 44% para 60. A quantidade de operações com auxílio de investidores, como fundos de investimento, caíram ainda mais: 75%.

"As incertezas políticas e fiscais, o aumento da dívida e menor capital disponível têm se traduzido em menos aportes por parte dos fundos. As aquisições requerem dinheiro novo, seja por emissão de dívida, ofertas de ações ou aportes de private equity", disse Jamra.

Luz no fim do túnel

O cenário para follow-ons e emissão de dívida já vem apresentando sinais de melhora. Jarma acredita que esse movimento precisa ser mais consistente e chegar a empresas menores para o mercado de M&A esquentar de vez. Mas o clima já vai se criando.

O que pode contribuir, segundo o sócio da RGS, é o apetite de investidores estrangeiros por empresas brasileiras. "Esse já foi um dos destaques do primeiro semestre", comentou. Dos 60 negócios realizados em solo brasileiro no primeiro semestre, 50% envolveu empresas ou investidores de fora do país. Essa proporção foi de 43% em 2022 e de 20% em 2021. e A maior transação, inclusive, envolveu uma estrangeira: a francesa L'Oreal que comprou a AESOP da Natura por R$ 12,78 bilhões.

"Os compradores estrangeiros estão com mais apetite pelo Brasil, que está mais atrativo pra investir em relação a outros países emergentes, como Rússia e China", afirmou Jamra