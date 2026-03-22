Claro compra o controle da provedora de internet Desktop por R$ 2,4 bilhões

A operadora de telefonia Claro fechou a compra do controle da Desktop, maior provedora independente de internet de fibra óptica do estado de São Paulo, em uma operação que avaliou a companhia em R$ 4 bilhões.

Segundo fato relevante divulgado neste domingo, 22, a aquisição envolve 84,6 milhões de ações ordinárias, equivalentes a cerca de 73% do capital da Desktop.

O valor da transação considera o valor total da empresa em R$ 4 bilhões — uma estimativa que inclui tanto o valor das ações quanto as dívidas. Desse montante, é descontado o endividamento líquido da Desktop na data de fechamento da operação.

Com base nesses ajustes, o preço estimado a ser pago pela Claro é de R$ 2,4 bilhões, o que corresponde a R$ 20,82 por ação.

O pagamento será feito em dinheiro no fechamento do negócio, com ajustes adicionais ligados à dívida líquida até a conclusão da operação.

A aquisição amplia a presença da Claro no interior paulista, região onde a Desktop tem forte atuação em serviços de fibra óptica.

Detalhes da transação

A compra foi realizada por meio da Claro NXT Telecomunicações, controlada da Claro, que por sua vez pertence ao grupo mexicano América Móvil, do empresário Carlos Slim.

Como parte do acordo, a Claro também terá que lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para os cerca de 27% das ações da Desktop que estão em circulação no mercado. O preço oferecido aos minoritários deverá ser, no mínimo, igual ao pago na aquisição do controle.

O fechamento da operação ainda depende de aprovações regulatórias, incluindo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Histórico da Desktop

Fundada em 1997 por Denio Alves Lindo, em Sumaré, no interior de São Paulo, a Desktop se consolidou como a maior plataforma de provedores de internet do estado de São Paulo, com atuação concentrada no interior. Hoje, cobre 194 municípios, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais.

A estratégia da empresa se apoia em regiões com alta densidade populacional, renda elevada e ainda baixa penetração de fibra óptica, além de presença relevante de empresas.

Até meados de 2020, a Desktop cresceu com base na própria geração de caixa. Naquele ano, a companhia recebeu investimento do fundo americano HIG Capital e iniciou um projeto de expansão via aquisição de outros provedores.

Em 2021, a empresa realizou seu IPO e passou a negociar ações no Novo Mercado da B3, sob o ticker DESK3. Em 2025, atingiu a marca de 1,2 milhão de clientes.