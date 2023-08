Citi recomenda apostar contra petróleo em 2024 por demanda fraca

Apostar contra o preço do petróleo no primeiro trimestre e no resto de 2024 “faz sentido”, dada a probabilidade de demanda fraca e oferta robusta, segundo o Citigroup.

Os suprimentos globais da commodity devem ser muito mais robustos neste ano e no próximo do que o esperado, disseram analistas do banco, incluindo Ed Morse.

A produção extra virá da Rússia, assim como dos produtores mais problemáticos como Irã, Iraque, Líbia, Nigéria e Venezuela.

Do lado do consumo, “o mundo parece exagerar substancialmente o crescimento da demanda chinesa”, a Europa arrisca entrar em recessão e os EUA podem sofrer uma desaceleração, disse o Citi.

Além disso, fatores favoráveis ao refino, como margens altas e estoques de combustíveis baixos, “desaparecerão após o verão” no hemisfério norte, quando as viagens de férias impulsionam o consumo.

As posições vendidas correm dois riscos: furacões que podem interromper o abastecimento do Golfo do México e uma decisão da OPEP+ de manter os mercados apertados com mais cortes de produção.