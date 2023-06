Citi diz que rali tech guiado por IA ainda tem fôlego nos EUA

O forte rali das ações de tecnologia ainda tem espaço para continuar , de acordo com estrategistas quantitativos do Citigroup. O movimento deve ser impulsionado pelo entusiasmo com a inteligência artificial e expectativa de pausa no aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O investimento em empresas de crescimento (growth) nos EUA é de longe o mais bem-sucedido, com um salto de quase 20% este ano. Ganhos puxados pela IA elevaram a capitalização da Nvidia para US$ 1 trilhão e guiaram o desempenho recorde das ações de tecnologia em relação a companhias do S&P 500 fora do setor. Além disso, com o cenário econômico imprevisível, ações de empresas de tecnologia dos EUA podem subir ainda mais.

“Continuamos otimistas em relação a ações de ‘crescimento’ para junho, pois vemos mais ventos favoráveis do que ventos contrários se manifestando para este estilo no próximo mês”, segundo nota da equipe, que inclui Chris Montagu. No entanto, o estrategista alertou que a alta dos índices acionários foi guiada por menos ações em maio, o que representa um risco.

Uma pausa no aumento dos juros pelo Fed é mais um ponto positivo para o segmento de tecnologia, de acordo com outra nota do Citi. A possível pausa do Fed neste mês “e o posicionamento relativo cauteloso no mercado acionário também são ventos favoráveis ao desempenho do (estilo) crescimento”, disseram os estrategistas.

O rali do Nasdaq 100 desde dezembro elevou a relação preço/lucro de 12 meses para 25,7 vezes, acima da média de 20,7 vezes da última década, embora abaixo do nível de 30,5 vezes alcançado em 2020. Esses “valuations razoáveis” apoiarão o desempenho de ações de crescimento de agora em diante, disse a nota.

O que pensam os analistas

Até estrategistas do JPMorgan Chase, liderados por Marko Kolanovic, disseram que estão mais positivos em relação ao setor de tecnologia este ano, mas alertaram que as ações provavelmente enfrentarão um equilíbrio cada vez mais desafiador entre crescimento e política monetária no segundo semestre. Para o Citi, a tecnologia vencerá de qualquer maneira.

“É provável que o crescimento se recupere ainda mais se a percepção do investidor melhorar ainda mais”, disse a equipe do Citi. “No extremo oposto, crescimento pode fornecer mais proteção” contra perdas em um ambiente de recessão, uma vez que o risco macro nesse estilo é baixo, destacou o banco.