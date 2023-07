Citi diz que excesso de apostas de alta ameaça rali do S&P 500

Há tantas apostas na alta do mercado acionário dos EUA que qualquer decepção com a economia ou com os lucros representa um risco para o rali, alertam estrategistas do Citigroup.

A exposição dos investidores ao S&P 500 continua extensa e unilateral, mesmo depois que o impulso de alta diminuiu nas últimas semanas, disse a equipe, que inclui Chris Montagu.

Uma corrida para desmontar posicionamento com derivativos constuma empurrar o mercado na direção oposta das apostas.

Cerca de US$ 10,7 bilhões em posições compradas em futuros foram fechadas na semana passada, deixando a posição comprada líquida em mais de US$ 70 bilhões, observaram os estrategistas.

“O risco geral de posicionamento permanece elevado e preocupante, com níveis nominais ainda próximos das máximas de longo prazo, se as atuais perspectivas econômicas e de lucros surpreenderem abruptamente para o lado negativo”, escreveram.

As ações americanas subiram cerca de 19% este ano, impulsionadas pelo boom da inteligência artificial e pelas apostas de que o Federal Reserve ajustará sua política monetária antes que a economia enfrente uma desaceleração significativa. Os investidores estão se preparando esta semana para os comentários do presidente Jerome Powell após a decisão do Fed na quarta-feira, assim como uma enxurrada de balanços corporativos.

Os analistas reduziram suas estimativas antes da temporada de balanços, diminuindo as chances de surpresas negativas.

Embora o S&P 500 tenha subido cerca de 1% desde o início da temporada de divulgação em 14 de julho, os investidores puniram as empresas que decepcionaram, como Netflix, que teve sua pior queda do ano depois de que suas projeções vieram abaixo do esperado.