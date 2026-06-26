'Circuit breaker' na Coreia, Softbank cai 14%: rali da IA perde força (de novo)

Empresas de semicondutores, infraestrutura e hardware voltadas à inteligência artificial (IA) enfrentam uma nova rodada de vendas nos mercados globais, refletindo preocupações com o elevado custo da corrida tecnológica e o tempo necessário para que esses investimentos se convertam em lucro.

Nesta sexta-feira, 26, os futuros do Nasdaq 100 caíam 1,2%, enquanto os contratos do S&P 500 recuavam 0,5%, ampliando as perdas da semana. A própria Micron Technology (MU) registrou ganhos expressivos após divulgar um forte balanço, mas hoje já acumula queda de 4,66% no pré-mercado.

O estrategista-chefe de ações europeias do Barclays, Emmanuel Cau, acredita que "há uma suspeita de que estejamos próximos do auge da narrativa em torno da IA", em fala ao Financial Times (FT).

"Vejo muitos clientes dizendo: 'tivemos bons lucros com tecnologia, o Fed está adotando uma postura mais agressiva, há sinais de euforia excessiva no mercado, então vamos realizar os lucros'", acrescenta.

Fabricantes de chips lideram perdas

Na Ásia, o índice Kospi, da Coreia do Sul, chegou a cair 9% durante o pregão, acionando o mecanismo de interrupção temporária das negociações (circuit breaker), antes de encerrar o dia com baixa de 5,8%. O Kosdaq, focado em empresas de tecnologia e de menor capitalização, recuou 4,10%.

No Japão, o Nikkei 225 recuou 4,2%, pressionado, principalmente, pela queda de 14% das ações do SoftBank. As informações foram divulgadas pela imprensa internacional.

Na Europa, o índice Stoxx Europe 600 operava em baixa, com o setor de tecnologia liderando as perdas. Entre os destaques negativos estavam a ASML (-1,44%, na bolsa de Amsterdã) e a Infineon (-3,50%, na Alemanha), importantes fornecedoras da indústria global de semicondutores.

Apple e Microsoft reajustam preços; ações reagem

Os fornecedores asiáticos da Apple também foram duramente atingidos pela preocupação de que o aumento nos preços dos componentes e o reajuste de 20% em MacBooks e iPads, divulgados pela própria companhia, acabe reduzindo a demanda global pelos dispositivos.

"Aqui temos um exemplo real de uma grande empresa afirmando que precisa repassar custos para preservar suas margens", avalia o diretor de investimentos em ações da Ninety One, Rhynhardt Rood, ao FT. "O mercado está preocupado... será que isso pode ser absorvido pelo consumidor final?"

As ações da Apple (AAPL) perderam mais de US$ 260 bilhões em valor de mercado em uma única sessão, após o anúncio na quinta-feira, 25, mas já sobem 0,28% no pré-mercado hoje.

A Microsoft também pressionou o setor ao anunciar aumentos nos preços do Xbox e de alguns acessórios. A companhia fechou em queda de 3,46% a última sessão, mas alcança alta de 1,06% na manhã desta sexta, antes da abertura das negociações.

OpenAI pode adiar IPO e Nvidia pode ver teto de preços

De acordo com informações do New York Times reportadas pela CNBC, a OpenAI estaria, ainda, considerando adiar sua aguardada oferta pública inicial (IPO, em inglês) para 2027, um balde de água fria para o mercado que via na empresa um indicador imediato do sucesso comercial da tecnologia.

Paralelamente, dados de preços da consultoria Ornn, no FT, indicam que a demanda pelos chips H100 da Nvidia, importantes componentes da IA, pode estar encontrando um teto. Os preços à vista desses componentes despencaram cerca de 40% em relação ao pico registrado em maio.

Será uma mudança de ciclo?

Para a estrategista da New York Life Investment Management, Julia Hermann, a volatilidade reflete "uma liderança de mercado concentrada especificamente em semicondutores e nas principais empresas de chips de memória."

"Este é um mercado que, em nossa avaliação, está configurado para testar a convicção dos investidores", comenta na CNBC. "Trata-se de um segmento de tecnologia estruturalmente mais volátil do que aquele que vimos com as 'Magnificent Seven' ao longo dos últimos anos."

"Se somarmos isso a uma reavaliação surpreendente das expectativas em relação ao Fed — não apenas quanto ao que o Fed fará, mas aos motivos de um possível próximo aumento de juros —, temos um cenário que, francamente, é uma receita para a volatilidade", acrescenta.

Pode ser correção temporária

Parte do mercado vê o movimento como uma realização de lucros após meses de forte valorização. O estrategista do UniCredit, Christian Stocker, pontua, neste sentido, que a tendência estrutural da IA permanece intacta e que os semicondutores continuarão sendo a base da expansão tecnológica nos próximos anos.

Encaramos isso como uma correção temporária. — Christian Stocker, estrategista do UniCredit, em entrevista à Bloomberg

"Os semicondutores continuam sendo a espinha dorsal do ciclo tecnológico impulsionado pela IA, beneficiando-se de uma forte demanda estrutural. A volatilidade recente reflete um teste de valoração, a realização de lucros e um posicionamento ditado pelos fluxos em meio a taxas de juros mais altas, e não uma ruptura nos fundamentos", relata.