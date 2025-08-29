Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Cinco meses depois, Spirit Airlines entra com novo pedido de falência nos EUA

Companhia aérea americana enfrenta perdas contínuas e busca reposicionar modelo de negócios pós-pandemia

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 19h32.

Spirit Airlines, conhecida por seus jatos amarelos e modelo de baixo custo, entrou novamente com pedido de proteção contra falência nesta sexta-feira, 29.

A empresa havia enfrentado redução de caixa e aumento de perdas que prejudicaram sua recuperação desde que saiu de uma reorganização anterior em março deste ano. De acordo com a Reuters, voos, vendas de passagens, reservas e operações continuarão normalmente.

A transportadora está trabalhando com detentores de notas garantidas e avaliando financiamento adicional dentro do processo de falência. O CEO Dave Davis afirmou que “muitas ferramentas ainda estão disponíveis para posicionar melhor a Spirit para o futuro”, reconhecendo que o trabalho de recuperação ainda não está completo.

Dificuldades e estratégia de recuperação da Spirit

A Spirit havia tentado se reposicionar como companhia aérea premium, mas enfrentou desafios com incerteza de tarifas, cortes orçamentários e mudanças no comportamento do consumidor pós-pandemia.

Entre outros problemas estão o fracasso da fusão de US$ 3,8 bilhões com a JetBlue Airways e questões técnicas em motores Pratt & Whitney.

Após sair da primeira falência em março, a Spirit relistou suas ações na NYSE American, mas elas acabaram caindo 44% antes do anúncio de que devem ser retiradas da bolsa.

A companhia também busca aumentar receita por passageiro em 13%, focando em turistas com mais dinheiro, reformulando programas de fidelidade e firmando alianças com outras operadoras.

Rivais, como a Frontier Airlines, aproveitaram as dificuldades da Spirit para expandir rotas e ganhar participação de mercado. Fundada em 1964 como empresa de transporte rodoviário e transformada em companhia aérea na década de 1980, a Spirit se tornou referência em custos baixos, permitindo que passageiros abrissem mão de extras como bagagem despachada e assentos reservados.

A pandemia, porém, mudou a demanda para experiências de viagem mais confortáveis, desafiando o modelo tradicional da companhia.

Na reestruturação anterior, a Spirit reduziu sua dívida em cerca de US$ 795 milhões e recebeu US$ 350 milhões em novos investimentos, mas os problemas financeiros persistiram, levando à nova proteção contra falência.

Acompanhe tudo sobre:companhias-aereasFalências

Mais de Invest

Mercado Livre compra farmácia em SP, diz jornal: RD saúde cai 6%

Como funciona a matemática por trás da abertura de capital de uma empresa?

Dólar fecha em alta com pressão pela formação da Ptax

Audiência de Lisa Cook termina com perguntas duras da juíza, mas sem decisão

Mais na Exame

Mundo

Tribunal dos EUA determina que maioria das tarifas implementadas por Trump são ilegais

Negócios

Últimos dias para se inscrever no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025

Economia

Bolsa Família deve ter orçamento de R$ 158,6 bilhões em 2026, levemente menor que em 2025

Carreira

Ela transformou erro de marketing em US$ 1 milhão: 'Nunca esqueça de suas raízes'