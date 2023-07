Cinco assuntos quentes para o Brasil esta semana

IPCA de junho pode desacelerar para abaixo da meta na comparação anual e deve balizar precificação do tamanho do corte da Selic. Apostas também podem ser influenciadas pela Focus e o avanço da agenda econômica no Congresso. Inflação é decisiva para juros nos EUA e commodities monitoram possíveis estímulos e dados na China. Veja destaques:

IPCA move juros

Juros futuros devem reagir na terça-feira ao IPCA de junho, que tem estimativa de deflação de 0,1% na comparação mensal e inflação de 3,15% na anual. Caso previsões se confirmem, o dado em 12 meses ficará abaixo do centro da meta deste ano, de 3,25%. “O BC ficaria mais confortável em cortar juros em agosto com estes números”, diz Adriana Dupita, economista da Bloomberg Economics, que destaca provável queda dos preços de alimentos e transportes no mês passado. Curva do DI, que reduziu precificação de corte de 0,50pp em agosto nos últimos dias, ainda pode refletir as expectativas da pesquisa Focus. Semana também tem dado de vendas no varejo.

Brasília em Off: O temor da equipe econômica em relação ao PIB

Agenda econômica

O avanço da agenda econômica do governo no Congresso ajudou os ativos brasileiros nesta sexta-feira, que superam o desempenho dos pares externos depois da aprovação da reforma tributária pelos deputados. O projeto ainda terá de voltar à Câmara caso seja alterado no Senado. Analistas consideram que as mudanças simplificam o sistema tributário e devem elevar a produtividade do país, com possível efeito positivo sobre o crescimento do PIB. Os investidores monitoram ainda as tentativas de aprovação do arcabouço fiscal e projeto sobre o Carf.

Câmara deve concluir votação arcabouço fiscal nesta sexta-feira: Fonte

CPI e sinais do Fed

Após dados resilientes de trabalho que elevaram as apostas em altas dos juros nesta semana, os EUA divulgam na quarta-feira o CPI de junho. O índice deve ter recuado para 3,1% na comparação anual, mas o Fed deve prestar mais atenção na persistência do núcleo da inflação, segundo a Bloomberg Economics. Semana ainda terá o PPI, Livro Bege do Fed e falas de dirigentes como Loretta Mester e Tom Barkin. BC da Argentina deve manter taxa de juros.

Dados na China

Segunda maior economia do mundo tem agenda importante de dados na semana, que inclui números de inflação, crédito e balança comercial. Investidores em commodities permanecem ainda atentos a qualquer decisão de estímulo do governo chinês após o primeiro-ministro Li Qiang ter prometido “não poupar tempo” na implementação de uma série de políticas direcionadas para fortalecer a recuperação econômica do país.

BRF, MRV, Copel

BRF pode levantar cerca de R$ 5,3 bilhões na oferta de ações que precifica na próxima quinta-feira, com base no preço de fechamento de 30 de junho e na colocação de lote adicional. Saudi Agricultural e Livestock Investment Company (Salic) e Marfrig se comprometeram a subscrever até 250 milhões de ações cada. No mesmo dia, está prevista a definição de preço em follow-on da MRV, que pode movimentar R$ 1 bilhão com base no preço de fechamento de 5 de julho, também com lote adicional. No dia 10, Copel reúne debenturistas em assembleia para discutir a operação que vai resultar na pulverização do capital da empresa.