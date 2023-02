Cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana, depois do Carnaval

Semana começou com mercados locais fechados, além do feriado nos Estados Unidos na segunda-feira. Ativos domésticos só voltam a operar às 13h da próxima quarta-feira,22. Juros devem reagir ao IPCA-15, enquanto pesquisa Focus pode refletir efeito do debate sobre metas de inflação.

Fernando Haddad e Roberto Campos Neto vão ao G-20 e eventuais falas de Lula seguem no radar. Nos EUA, saem ata do Fed, PCE e revisão do PIB em meio à volatilidade com aumento das apostas em aperto.

Haddad e Campos Neto no G-20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devem participar na próxima semana do encontro de líderes globais do G-20, na Índia. Campos Neto, que estará afastado do BC dos dias 21 a 22, fará palestra em simpósio promovido pelo ministério indiano das Finanças, segundo DOU. Um dos temas do encontro das autoridades econômicas globais deverá ser a dívida de países menos desenvolvidos.

Lula e o BC

O mercado mantém no radar eventuais novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Banco Central, apesar do tom mais brando adotado em sua última entrevista, à CNN Brasil. Após a meta de inflação ter ficado fora da pauta do CMN, os investidores devem começar a direcionar o foco para os dois diretores do BC cujos mandatos terminam no dia 28, Bruno Serra e Paulo Souza. Atenção especial deve ser dada à substituição de Serra, que comanda a diretoria de política monetária, cujo papel é realçado diante da pressão do governo por juros menores. Serra já disse em eventos que poderia permanecer no cargo até a definição de um substituto.

IPCA-15 e Focus

Mercado avalia o IPCA-15 de fevereiro, que sai no dia 24, em meio à retomada da precificação de cortes da Selic ainda no 1º semestre. As projeções da pesquisa Focus, que serão divulgadas na quarta-feira, podem refletir o debate sobre meta de inflação e nível dos juros. Segundo Adriana Dupita, da Bloomberg Economics, as expectativas de inflação serão um indicador sobre se o movimento recente diminui ou alimenta as preocupações sobre possíveis mudanças nas metas. A B3 reinicia negociação de ações às 13:00 na quarta-feira de Cinzas.

Ata do Fomc

Fed divulga a ata de sua última reunião na quarta-feira, quando o mercado brasileiro estará retornando do feriado. Documento ganha importância especial após os dados recentes de inflação e discursos duros de dirigentes do BC americano, que levaram o mercado a elevar apostas em uma taxa terminal maior de juros. Depois de feriado na segunda-feira, agenda nos EUA poderá gerar volatilidade com nova leva de falas de membros do Fed e dados como o deflator PCE, PMIs e PIB. Próxima semana também marca um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Empresas x credores

Em uma semana de negociações reduzidas pelos feriados de Carnaval, o investidor segue atento às negociações entre Americanas (AMER3) e seus credores, assim como o desenrolar das conversas na Oi (OIBR3/OIBR4), CVC (CVCB3), Light (LIGT3) e, mais recentemente, Tok&Stok. Minerva (BEEF3) e Isa Cteep (TRPL4) divulgam balanços trimestrais e a Méliuz reúne os acionistas para votar a proposta que desobriga o banco BV da “poison pill” na compra de fatia da companhia.

*Por Josué Leonel