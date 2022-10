Cinco assuntos que vão mexer com a economia brasileira na próxima semana

Mercado avalia na segunda-feira pesquisa Datafolha e desempenho de candidatos no primeiro debate do segundo turno. Relatório da Vale e IBC-Br também são destaques. No exterior, falas de dirigentes do Fed, encontro do PC da China, inflação no Reino Unido e balanços americanos podem gerar volatilidade.

Pesquisas e debate

O mercado avalia na segunda-feira os impactos do primeiro debate presidencial do 2º turno, que será realizado pela Band, CNN Brasil, UOL, Folha e TV Cultura neste domingo, a partir das 20:00. Também ficam para o começo da semana os reflexos da nova pesquisa Datafolha do segundo turno, que será divulgada nesta sexta-feira por volta das 18:00. Na última pesquisa Datafolha, de 7 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva teve 49% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro marcou 44%. Nesta sexta, pesquisa Modalmais mostrou Lula e Bolsonaro empatados com 46,9% e 46,5%, respectivamente. Na Ipespe, eles têm 49% e 43%, respectivamente. A eleição será em cerca de 2 semanas, no dia 30.

Atividade e inflação

Agenda local mais fraca a menos de duas semanas do Copom de 26 de outubro destaca o IBC-Br de agosto, que sai na segunda-feira. Estimativa para o índice de atividade do BC é de queda de 0,4% em agosto, contra alta de 1,17% em julho. No comparativo anual, índice deve subir 5,30%, ante 3,87% no mês anterior. O setor de serviços, que tem ajudado a pressionar a inflação, mostrou atividade acima do previsto em agosto. O IGP-10 de outubro será divulgado na terça-feira.

EUA e Reino Unido

Vários dirigentes do Fed falam nos próximos dias, como James Bullard (ainda neste sábado), Neel Kashkari e Charles Evans. Os pronunciamentos serão acompanhados após surpresas de alta em dados como o CPI e sentimento da Universidade de Michigan, que geraram volatilidade nas duas últimas sessões desta semana. A agenda americana de indicadores será mais limitada na próxima semana e destaca dados de moradias. Reino Unido divulgará números da inflação para setembro, depois da recente turbulência com o pacote fiscal mal recebido no mercado. Estimativa é que o CPI do Reino Unido atinja os dois dígitos.

China

O 20º Congresso do Partido Comunista da China deve começar no domingo e espera-se que assegure um terceiro mandato consecutivo para o presidente Xi Jinping. O minério de ferro teve a sequência mais longa de quedas semanais em quase um ano e investidores aguardam que a reunião do PC traga mais pistas sobre estímulos. O PIB chinês do terceiro trimestre será divulgado no dia 17, com expectativa de expansão de 3,4% sobre mesmo período do ano passado. No mesmo dia, o país divulga números da indústria e varejo.

Vale e bancos

A Vale divulga o relatório de produção e vendas do 3º trimestre na segunda-feira após o fechamento. A mineradora deve anunciar uma produção de minério de 87,2 milhões de toneladas no terceiro trimestre, segundo mediana da estimativa de cinco analistas consultados pela Bloomberg. O resultado financeiro completo da Vale está agendado para 27 de outubro. A mineradora ganhou recentemente uma nova sócia: a Cosan adquiriu 4,9% das ordinárias da Vale e disse ter planos de ampliar a fatia. A B3 tem vencimento de opções sobre ações na sexta-feira. A XP realiza sua assembleia geral anual na terça-feira. Nos EUA, temporada de balanços prossegue com resultados do Bank of America e Goldman Sachs.