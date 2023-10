Cielo (CIEL3) tem lucro de R$ 457 milhões no 3º tri, alta de 8%

A Cielo (CIEL3) registrou hoje seu nono trimestre consecutivo de crescimento do lucro na base anual. A companhia de pagamentos mostrou um lucro líquido recorrente de R$ 457 milhões no intervalo entre julho e setembro, uma alta de 8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O valor divulgado nesta terça-feira, 31, ficou levemente acima do consenso de mercado, que projetava um lucro de R$ 452 milhões no período.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), principal indicador de caixa operacional da companhia, atingiu R$ 991,3 milhões, queda de 30,7% na comparação anual e baixa de 1,5% frente ao trimestre anterior.

Por sua vez, a receita operacional líquida alcançou R$ 2,61 bilhões no terceiro trimestre, leve queda de 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e recuo de 0,7% ante o trimestre passado.

Em atualização