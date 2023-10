Cielo (CIEL3) vai pagar R$ 191 mi em dividendos e JCP; veja quem tem direito

A Cielo (CIEL3) anunciou nesta terça-feira, 31, que irá pagar R$ 191,72 milhões em juros sobre capital próprio referente ao resultado da empresa no terceiro trimestre deste ano.

Quanto a Cielo (CIEL3) vai pagar em JCP por ação?

O acionista receberá o valor estimado bruto de R$ 0,07108070009 por ação.

Quem tem direito a receber o JCP da Cielo (CIEL3)?

A data de corte (data com) para os detentores de ações de emissão da Cielo negociadas na B3 é o dia 7 de novembro de 2023. Os papéis passam a ser negociados sem direito ao JCP em 8 de novembro.

Quando o JCP da Cielo (CIEL3) será pago?

O pagamento será efetuado no dia 23 de novembro.

O que é o JCP?

O JCP é uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos seus acionistas. Por serem considerados uma despesa, são deduzidos do lucro antes do desconto do IRPJ. A tributação ocorre no recebimento da quantia pelo investidor, com taxa de 15%, retido na fonte.

Como escolher ações?

Uma das formas mais eficazes de avaliar se vale a pena ou não comprar ações de determinada empresa, é acompanhar a divulgação de seus resultados. Afinal, além da política macroeconômica e da percepção de mercado sobre a companhia, os números que ela apresenta influenciam diretamente o desempenho de seus papeis na bolsa.

Para ter acesso a estes resultados, os investidores devem olhar para dois documentos divulgados trimestralmente, durante a chamada temporada de balanços, pelas empresas: o balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Neles, é possível encontrar informações importantes para o processo de avaliação de uma empresa, como receita, lucro líquido, despesas, linhas operacionais, dentre outras. Saiba mais aqui.

