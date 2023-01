Cielo (CIEL3) abre temporada de balanços do 4º tri, saiba o que esperar

A empresa de meios de pagamentos Cielo (CIEL3) abre a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022 para as companhias brasileiras nesta quinta-feira, 26, com a divulgação de seus resultados após o fechamento do mercado. E os analistas estão com boas expectativas para o resultado.

A Cielo deve apresentar um lucro líquido de R$ 441,2 milhões, segundo estimativa do consenso do mercado medido pela Refinitiv. O resultado representa alta de 30% na comparação anual. Já o Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, deve subir 49%, para R$ 1,18 bilhão.

A estimativa é de uma evolução da rentabilidade mesmo com a queda do volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês).

“A indústria de aquisição relatou recentemente um declínio no crescimento do TPV. Acreditamos que tal desaceleração resulta de menor crescimento econômico, menor inflação, mercado de crédito restrito, adoção crescente do PIX e uma indústria de adquirência cada vez mais madura. Não esperamos mudanças significativas nesses fatores em breve”, informou relatório do Credit Suisse.

Os analistas acreditam, no entanto, que a queda do TPV será superada pela receita. “Esperamos que a receita da Cielo cresça 9,9% na comparação trimestral, por conta da sazonalidade, dos eventos de final de ano e da reprecificação feita ao longo do ano”, afirmam, em nota, os analistas da Genial Investimentos.

Na comparação anual, no entanto, a expectativa é de queda de cerca de 8% na receita. Segundo a Genial, a alteração se dá por conta da venda da Merchant e-Solutions, que trazia “receita relevante, mas não dava lucro”.

A Genial mudou a recomendação para a ação de neutra para compra de olho nos potenciais ganhos com o resultado do quarto trimestre. O preço-alvo é de R$ 6,42, o que representa um potencial de valorização (upside) de 26,8%.

O Credit também recomenda a compra dos papéis, com preço-alvo de R$ 7,00 – reduzido de R$ 7,50 devido aos desafios macroeconômicos. “Embora as perspectivas atuais para o setor de pagamentos não sejam boas, o valuation da Cielo parece baixo o suficiente para trazer algum potencial de valorização para as ações”, afirmam os analistas.

Apesar de ainda ser atrativa, a Cielo foi a ação que mais subiu em 2022. O papel saltou 136,59% no último ano.