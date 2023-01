Chocolate, calcinha e celular: do que é feita a dívida da Americanas, para além de bancos

Poucos passarão ilesos à crise da Americanas. Isso é o que mostra a lista de credores divulgada pela companhia nesta quarta-feira, 25, que foi anexada ao processo de recuperação judicial. São cerca de 8.000 nomes, entre pequenas e grandes empresas, com algum valor a receber da varejista. A soma do montante supera R$ 40 bilhões.

Além dos compromissos financeiros, com bancos, que somam mais de R$ 25 bilhões, parte substancial é com fornecedores. Vale destacar, porém, que imediatamente após a divulgação da lista, os credores começaram a contestar os números. É comum que as companhias corrijam, em alguma medida, a lista inicial. Mas as distorções aqui não parecem pequenas. No caso do BV, por exemplo, que foi listado com crédito de R$ 3,3 bilhões, a exposição real seria de apenas de R$ 200 milhões.

No caso de fornecedores, são milhares de empresas que dependiam das vendas das Americanas para entregar seus produtos. Desde a dona Geillane, do Acre, a quem a empresa deve R$ 7.280, até a Samsung, que tem o maior valor a receber entre os fornecedores. À maior vendedora de smartphones do país, a Americanas precisa pagar R$ 1,2 bilhão - dívida que supera a que possui com a o BNDES e a Caixa e coloca a Samsung entre as maiores credoras da empresa ao lado de bancos privados.

Com a Apple a dívida da Americanas é de R$ 98,6 milhões, inferior à de R$ 161 milhões que tem com a Motorola.

Amarga dívida com chocolates e guloseimas

A soma das dívidas que a Americanas têm com a Apple e Motorola é exatamente o valor que tem a pagar para a Nestlé: R$ 260 milhões. O montante é equivalente a 78 milhões de barras de chocolate adquiridas em alguma das promoções "3 por R$ 10", que se tornaram populares nas unidades da Americanas. Hoje, os doces cobram um preço alto da dívida da empresa.

Com a Mondeléz, da Lacta, Pandurata, da Bauducco e Hersheys Brasil, e Arcor, a Americanas tem uma dívida de R$ 221 milhões. As empresas de guloseimas Fini e Hasbro, de brinquedos, somam outros R$ 74 milhões em dívida no saldo da Americanas.

Não passou despercebido para ninguém que a Ambev tem apenas R$ 4 milhões a receber.

Publicidade e tecnologia

Outra parte relevante da dívida é com empresas de eletrodomésticos. Entre elas, a Philco é a que tem o maior valor a receber: R$ 197 milhões -- mais que o dobro da dívida com a Britânia, de R$ 97,7 milhões. Semp TCL, Sony e LG têm outros R$ 180 milhões a receber da Americanas.

Na parte de informática, a varejista tem dívidas de R$ 37 milhões com Dell e de R$ 31 milhões com Lenovo. Mas maior delas é com a brasileira Positivo, com cerca de R$ 56 milhões a serem recebidos da Americanas.

Nem mesmo as big techs saíram ilesas, dado os gastos da empresa com publicidade. Ao Google, a Americanas deve R$ 91,7 milhões e outros R$ 11,5 milhões ao Facebook. À agência de publicade WMcCann a dívida da Americanas é de 23,4 milhões.

Na parte de entragas, a o valor a pagar a empresas de logística é de dezenas de milhões de reais. A Falcon, uma das maiores do país, aparece logo nas primeiras páginas de credores, com R$ 40 milhões a receber da Americanas. Mas há ainda dezenas de transportadoras menores, e potencialmente mais dependentes da Americanas, com valores a receber. À Transnacional Fretamento e Locações e à Transportes Bertollini, por exemplo, a Amricanas deve mais de R$ 400.000.

Dívida têxtil

Fornecedores de roupas, inlcuíndo íntimas, também estão na lista. A maior dívida entre elas é com a HanesBrands, dona da marca de cuecas Zorba, de R$ 27,1 milhões. Com a Demillus, de calcinha e sutiã, a dívida é de R$ 7,8 milhões.

Veja a lista dos maiores credores da Americanas e o quanto a empresa deve para cada um.