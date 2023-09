Chineses voltam a comprar imóveis e bolsas disparam

As novas medidas da China para impulsionar o setor imobiliário parecem ter surtido efeito — com notícias de salto nas vendas de imóveis no fim de semana — e as ações começaram a semana em forte alta.

O índice Hang Seng China Enterprises subiu até 3,2% em Hong Kong, puxado por incorporadoras como Longfor Group e China Resources. Um indicador da Bloomberg Intelligence para ações do setor disparou 7,2%. E o índice CSI 300 teve alta de até 1,7% em Xangai.

As vendas de imóveis saltaram nas maiores cidades chinesas no fim de semana, segundo vários relatos da mídia local nesta segunda-feira.

A súbita melhora de humor vem na esteira de medidas que incluem exigência de entrada menor para financiamento imobiliário e flexibilização das restrições para alguns compradores de imóveis em grandes cidades como Pequim.

“Acreditamos que isso desencadeará uma recuperação de curto prazo nas vendas em todas as maiores cidades”, disseram analistas do JPMorgan. Mesmo que o ânimo esfrie mais para frente, “esta flexibilização ainda pode, pelo menos, estabilizar a confiança, o que é um primeiro passo essencial para evitar uma maior deterioração”, acrescentaram.

Os investidores estrangeiros foram compradores de ações da China continental pela primeira vez em cerca de uma semana. Eles adicionaram 6,9 bilhões de yuans (US$ 949 milhões) líquidos a suas posições, o maior volume desde o final de julho.

Em Pequim, mais de 1.800 imóveis residenciais foram vendidos só no sábado, mais da metade dos 3.100 vendidos em todo o mês de agosto, segundo Zhang Dawei, analista da agência imobiliária Centaline. Alguns novos projetos habitacionais em Xangai registaram o mesmo número de transações num só dia que no mês anterior inteiro, segundo o jornal digital The Paper.

As ações da Country Garden dispararam até 19% em Hong Kong depois que a gigante imobiliária em apuros efetuou um pagamento de juros sobre títulos denominados em ringgit, a moeda da Malásia, segundo fontes. Na sexta-feira, a empresa obteve aprovação dos credores para adiar pagamentos sobre uma nota em yuan.