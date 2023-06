Chinesa Huaneng Lancang investirá US$ 8,2 bilhões em usina hidrelétrica no Tibete

A Huaneng Lancang River Hydropower, uma empresa provedora de energia e serviços públicos, anunciou que irá construir uma usina hidrelétrica de grande porte na Região Autônoma do Tibete, na China, com um investimento estimado em cerca de 58,4 bilhões de iuanes (US$ 8,2 bilhões).

De acordo com o comunicado divulgado ontem pela empresa com sede em Kunming, o projeto será realizado nas nascentes do Rio Lancang e levará aproximadamente 11 anos para ser concluído. A usina terá uma capacidade instalada de até 2,6 milhões de quilowatts. A aprovação para o projeto foi concedida no mês passado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, e as obras estão prestes a começar.

A Huaneng Lancang informou que 30% do financiamento virá de recursos próprios da empresa, cujo acionista controlador é a estatal China Huaneng Group. O restante será obtido por meio de empréstimos de bancos estatais chineses e instituições financeiras comerciais.

Projeto

A usina hidrelétrica será um componente fundamental da base de energia limpa da Huaneng Lancang ao longo do rio. Além de fornecer energia renovável limpa no longo prazo e estável, a usina também impulsiona as receitas fiscais e o emprego local, conforme destacado pela empresa. Estima-se que a receita fiscal anual do projeto ultrapassa 1 bilhão de iuanes (aproximadamente US$ 140,8 milhões).

O Rio Lancang, conhecido como Mekong além das fronteiras chinesas, é o terceiro mais longo da Ásia, estendendo-se por 4.909 quilômetros.

A Huaneng Lancang é especializada no desenvolvimento e operação de recursos hidrelétricos, principalmente na bacia do Rio Lancang e nas regiões vizinhas. Além disso, a empresa também realiza investimentos e construções em outros projetos de energia renovável, incluindo energia solar e eólica.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN