China tenta blindar bancos após ofensiva dos EUA contra Irã

Yuan: China tenta evitar que seus maiores bancos entrem na mira dos EUA. (Imagem gerada por IA )
Repórter de Invest
Publicado em 7 de maio de 2026 às 07h58.
A China orientou os maiores bancos do país a interromperem novos empréstimos para refinarias privadas envolvidas na compra de petróleo iraniano, poucos dias depois de os Estados Unidos ampliarem sanções contra empresas do setor.
Segundo informações da Bloomberg, a medida partiu da Administração Nacional de Regulação Financeira (NFRA, na sigla em inglês), que pediu às instituições financeiras que revisem sua exposição às companhias e suspendam temporariamente novos financiamentos em yuan.
A recomendação, porém, não inclui empréstimos já concedidos. Os bancos teriam sido instruídos a evitar cobranças antecipadas ou cancelamentos de linhas de crédito em andamento.
As restrições envolvem cinco refinarias chinesas ligadas ao comércio de petróleo iraniano. Entre elas está a Hengli Petrochemical (Dalian), uma das maiores refinarias privadas da China. Os nomes das demais empresas não foram divulgados.
O movimento chamou atenção porque aconteceu poucos dias antes de o Ministério do Comércio da China divulgar um comunicado pedindo que empresas chinesas ignorassem as sanções estadunidenses.
Foi a primeira vez que Pequim ativou oficialmente um mecanismo criado em 2021 para proteger empresas locais contra punições estrangeiras, de acordo com dados divulgados pela Bloomberg.O receio parece ser de que bancos do país acabem atingidos por sanções secundárias dos EUA e tenham dificuldades para operar no sistema internacional em dólar.
Em abril, o Departamento do Tesouro dos EUA já havia colocado a Hengli Petrochemical na lista de sanções sob acusação de comprar bilhões de dólares em petróleo iraniano.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, até afirmou que Washington enviou cartas a dois bancos chineses alertando sobre possíveis punições caso seja comprovado apoio a transações ligadas ao Irã.
Mesmo com a guerra envolvendo o Irã, os EUA e Israel, que se estendeu para diversos países do Oriente Médio e afetou o setor de energia global, o Irã conseguiu aumentar suas exportações de petróleo.
Dados da empresa de monitoramento Kpler, citados pelo Wall Street Journal, mostram que o país exportou cerca de 2,1 milhões de barris por dia em março. Em fevereiro, o volume estava perto de dois milhões de barris diários.Grande parte desse petróleo continua seguindo para a Ásia, especialmente China e Índia, usando a chamada "frota das sombras", formada por navios ligados a empresas sancionadas pelos EUA.
O Estreito de Ormuz continua operando sob forte instabilidade neste início de maio. Embora o Irã tenha sinalizado uma flexibilização parcial das restrições durante negociações de cessar-fogo, o tráfego não está normal.
Relatos apontam ataques envolvendo embarcações estadunidenses e iranianas na região, além de escoltas militares dos EUA para petroleiros que tentam atravessar a rota.
O El País informou que mais de 800 embarcações e cerca de 20 mil marinheiros continuam retidos no Golfo Pérsico por causa das restrições na passagem.
A crise elevou a volatilidade do petróleo nas últimas semanas. O barril do tipo Brent, com contrato para julho, caía 2,14%, a US$ 99,10, na manhã desta quinta-feira, 7.
Referência de preços nos EUA, os contratos futuros para junho do tipo West Texas Intermediate (WTI) também recuavam 2,36%, a US$ 92,84.
O Estreito de Ormuz é uma rota de escoamento responsável por cerca de 20% do petróleo transportado no mundo.
O JP Morgan estima que um bloqueio de apenas duas semanas poderia retirar 3,8 milhões de barris diários do mercado global, o equivalente a mais de 3% da produção mundial.