Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

China reduz compra de automóveis importados e pressiona resultados de montadoras alemãs

Tensões comerciais e a concorrência acirrada de modelos chineses intensificaram o impacto; indústria alemã busca alternativas para reagir

Carro automático (Getty Images)

Carro automático (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06h03.

A demanda por carros de luxo na China segue fraca, e os fabricantes locais dominam o mercado de veículos elétricos (EVs). Como resultado, as maiores montadoras do mundo, incluindo Mercedes, BMW, Porsche e Volkswagem, registraram queda nas vendas do terceiro trimestre de 2025 — e até revisam projeções.

Tensões comerciais e a concorrência acirrada intensificaram o impacto. Apesar de investirem bilhões de euros em tecnologia de baterias, as montadoras alemãs não conseguiram superar a concorrência local, liderada por BYD e Xiaomi, que conquistaram compradores com veículos elétricos a preços mais competitivos.

Vendas na China

Apesar de ter registrado crescimento de 8,8% das vendas de veículos globalmente, totalizando 588.300 unidades no terceiro trimestre, a BMW registrou uma queda de 0,4% na China. Com isso, a companhia reduziu suas previsões de volume para o mercado chinês no quarto trimestre.

A BMW prevê que os lucros antes dos impostos (EBIT) reduzam ligeiramente este ano em relação aos 10,97 bilhões de euros (US$ 12,85 bilhões) em 2024.

A Porsche, por sua vez, registrou 32.195 entregas na China, uma diminuição de 26%, refletindo desafios contínuos no segmento de luxo e intensa competição.

Enquanto isso, as vendas do Mercedes-Benz na mercado chinês recuaram 27% no terceiro trimestre, atingindo o menor nível em quase uma década.

A Volkswagen também registrou queda de 7,2% nas vendas na China no terceiro trimestre de 2025, mesmo com o bom desempenho em outros mercados regionais.

Iniciativas para socorrer o setor

O governo alemão também vem tentando oferecer suporte ao setor, mas os esforços têm se mostrado insuficientes. Apesar do investimento bilionário de 3 bilhões de euros destinado à indústria de veículos elétricos, executivos do setor automotivo afirmaram à Bloomberg que a burocracia excessiva e os altos custos de energia continuam dificultando a competitividade no país.

A BMW, por sua vez, aposta na sua linha Neue Klasse, EVs de última geração para reverter a queda de vendas na China. Com mais de 20 vezes a capacidade de computação dos veículos atuais e redução na complexidade da eletrônica, a plataforma oferece autonomia de até 800 km e carregamento rápido — mais de 350 km em apenas 10 minutos. Alimentada por quatro “supercérebros”, a frota baseada na Neue Klasse promete melhorar a comunicação interna do veículo, displays de infotainment, direção autônoma e outros recursos.

Segundo Stephen Reitman, analista da Bernstein, a nova plataforma tem o potencial de ser um “grande avanço” para a BMW. Ele acredita que o sucesso da plataforma poderia mudar o futuro da indústria automotiva e alterar a percepção sobre a capacidade dos fabricantes ocidentais de competir em software.

Já a Volkswagen fechou parcerias com empresas chinesas de software e EVS para voltar a crescer no maior mercado automotivo do mundo.

Acompanhe tudo sobre:VolkswagenMercedes-BenzBMWPorscheChina

Mais de Invest

'Quando há uma barata, há mais delas': CEO do JPMorgan alerta para novos calotes no crédito privado

Nvidia e AMD disputam preferência da Oracle na venda de chips de IA: quem está ganhando?

Embraer: as encomendas de aeronaves que mais mexeram com as ações da companhia

Veja quais empresas de peso da bolsa brasileira devem pagar dividendos extras

Mais na Exame

Mercados

'Quando há uma barata, há mais delas': CEO do JPMorgan alerta para novos calotes no crédito privado

Economia

iFood e Boticário têm um ponto interessante em comum, diz professor da Insead

ESG

'Círio foi ensaio': negócios amazônicos estão otimistas com vitrine de bioeconomia na COP30

Um conteúdo Esfera Brasil

Indústria pressiona por PL alternativo da Economia Circular