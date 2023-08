China lança pacote de medidas para fortalecer mercados e impulsionar confiança do investidor

A China anunciou nesta sexta-feira, 18, detalhes sobre como planeja implementar um pacote de medidas para fortalecer mercados acionários e de títulos no país, de forma a impulsionar a confiança do investidor. Entre elas, o país visa principalmente relaxar restrições para fundos, incluindo sobre regras para investimentos estrangeiros.

Segundo a CCTV, as informações foram fornecidas por uma autoridade da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários chinesa conhecida como CSRC em inglês, em coletiva de imprensa para veículos locais.

A autoridade descreveu os planos para cada um dos mercados financeiros chineses, que consistirá em diversos passos e reformas do sistema atual, envolvendo, por exemplo, as bolsas de Pequim e Hong Kong.

As medidas fazem parte do pacote amplo anunciado pelo Politburo no final de julho, com o objetivo de estabilizar confiança no curto prazo e melhorar o sistema de capital no longo prazo, esclareceu.

Entre as medidas, a autoridade destacou: o relaxamento de restrições para índices acionários e futuros de títulos do Tesouro da China; redução nas taxas de gerenciamento; aumento na proporção de fundos de ativos emitidos; promoção do crescimento das ofertas públicas e do escopo de investimentos; e lançamento de casos "green light" para listagens estrangeiras de empresas.

Além disso, a autoridade ressaltou que um conjunto de ações práticas será lançado para apoiar um "desenvolvimento de alta qualidade" da Bolsa de Pequim.