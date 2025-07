China impulsiona bolsa de Hong Kong com maior volume de investimento da história

Investimentos provenientes da China em ações listadas em Hong Kong alcançaram um patamar histórico neste ano, ultrapassando HK$ 820 bilhões (US$ 104 bilhões) por meio do programa Stock Connect. O valor supera o recorde anual anterior, de HK$ 807,9 bilhões (US$ 102,4 bilhões) em 2024, e consolida a posição da cidade como principal destino de capital offshore do país.

Criado em 2014, o Stock Connect permite que investidores chineses negociem diretamente na bolsa de Hong Kong sem romper os rígidos controles de capital do país. Mais de um terço dos aportes totais — que somam HK$ 4,5 trilhões desde a criação do programa — foi registrado nos últimos dois anos.

Atualmente, transações originadas do continente representam aproximadamente um quarto do volume diário de negociações na bolsa de Hong Kong, comparado a menos de 10% em 2019.

Demanda por ativos offshore cresce com queda nos rendimentos locais

A busca por alternativas de investimento fora do sistema financeiro da China tem se intensificado. Investidores institucionais enfrentam opções restritas diante da queda nos rendimentos dos títulos soberanos e do ambiente regulatório doméstico. Com isso, ações de empresas de tecnologia listadas em Hong Kong, como Alibaba, Tencent e Baidu, tornaram-se alvo de aportes significativos.

Além do apetite privado, medidas de estímulo de Pequim reforçaram a atratividade de Hong Kong como centro financeiro. Autoridades prometeram ampliar a participação de reservas cambiais no território e facilitar o acesso de empresas chinesas ao mercado local.

A expectativa é que a cidade receba um número recorde de novas listagens, especialmente de empresas do continente em busca de capital externo.