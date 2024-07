China estabelece fundo de investimentos em ativos de terra de empresas estatais de 30 bilhões yuans

A China estabeleceu na sexta-feira, 5, o Fundo Especial de Ativação de Ativos de Terra de Empresas Estatais, em uma cerimônia realizada em Pequim. O fundo especial foi aprovado pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado e foi co-fundado pela China Chengtong Holding Group e pela China Orient Asset Management.

O fundo especial tem um total de 30 bilhões de yuans e seguirá os princípios de mercado e profissionalismo, realizando investimentos por meio de investimentos diretos em projetos e estabelecimento de subfundos. O fundo terá um papel importante no apoio à integração de recursos, investimentos e outros aspectos, ajudando as empresas estatais a ativar e utilizar eficientemente terras e edifícios existentes, melhorando a eficiência da alocação de capital estatal.

A Chengtong Tongying Fund Management, uma subsidiária integral da China Chengtong Holding Group será responsável pelas tarefas de reforma especial, atuará como gestora do fundo, responsável pelos investimentos e operações em todo o ciclo de vida do fundo, enquanto o Departamento de Investimento em Oportunidades Especiais da China Orient Asset Management participará das futuras operações de gestão do fundo.

Fonte: yicai.com