China desacelera, EUA vota acordo por teto da dívida, CEO da AES renuncia e o que move o mercado

Bolsas caem no exterior na manhã desta quarta-feira, 31, com investidores digerindo dados da economia chinesa, enquanto esperam pelo avanço do acordo pela suspensão do teto da dívida dos Estados Unidos no Congresso americano.

Dados mais fracos na China

Na China, a recuperação do COVID-19 volta a dar sinais de desaceleração com os números do PMI (Índice de Gerentes de Compras) saindo abaixo das expectativas para o mês de maio. O PMI industrial ficou em 48,8 pontos, abaixo do consenso de 51,4 pontos e da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade em relação ao mês anterior. O PMI composto foi de 52,9 e o PMI de não manufaturados ficou em 54,5 pontos, também abaixo do consenso, que era de 54,9 pontos.

Hong Kong em bear market

Esses números mais fracos da economia influenciaram as negociações do minério de ferro, que voltou a fechar em terreno negativo em Dalian. Na bolsa de Hong Kong, o principal índice Hang Seng caiu 1,94%, entrando em terreno considerado de bear market por estar mais de 20% abaixo do pico atingido nas últimas 52 semanas.

Desempenho dos indicadores às 7h55 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,10%

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,20%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,16%

FTSE 100 (Londres): - 0,11%

DAX (Frankfurt): - 0,35%

CAC 40 (Paris): - 0,51%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 1,94

Indicadores do dia

Além dos números mais fracos da China, também foram divulgados números de inflação de países da Europa, onde o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Alemanha saiu levemente abaixo do esperado, com alta anual de 7,3% em maio. No Brasil, o principal indicador a ser divulgado será a taxa de desemprego, para a qual é esperada uma alta de 8,8% para 8,9%.

Avanço em acordo nos EUA

No radar dos investidores, ainda segue a tramitação do acordo pela suspensão da dívida americana no Congresso dos Estados Unidos. Na véspera, o Comitê de Regras da Câmara aprovou a proposta por 7 a 6, permitindo o debate das regras em plenário cheio. A votação na Câmara dos Representantes está prevista para esta quarta-feira. Se aprovado, as regras seguirão para a aprovação do Senado.

Vibra contrata CEO da AES

O Conselho de Administração da Vibra aprovou Clarissa Sadock para o cargo de Vice-Presidente Executiva de Energia Renovável e ESG. Sadock, que é a atual presidente da AES Brasil, anunciou a renúncia ao cargo na última noite, horas antes do anúncio da Vibra. Sadock permanecerá no comando da AES até o fim de junho.

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa caiu 1,24% no último pregão e encerrou aos 108.967 pontos. O movimento foi puxado pelas ações da Vale e Petrobras, que tombaram em linha com o preço das commodities no mercado internacional.