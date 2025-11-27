China alerta para risco de bolha entre fabricantes de robôs humanoides

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China expressou predocupação com a possibilidade de uma bolha econômica no setor de robôs humanoides, um dos pilares definidos pelo Partido Comunista como motor de crescimento para o país até 2030.

Segundo a porta-voz Li Chao, mais de 150 empresas atuam atualmente no setor, com novas entrando no mercado a cada ano. O governo teme que a proliferação de modelos “altamente similares” reduza o espaço para pesquisa e desenvolvimento, prejudicando a inovação.

O aviso é uma reação direta ao aumento acelerado de investimentos no setor, impulsionado pelo destaque político e pela valorização do índice Solactive China Humanoid Robotics, que subiu cerca de 26% em 2025.

Expansão sem controle preocupa Pequim

A expectativa de crescimento exponencial da produção em 2026, segundo o Citigroup Inc., contrasta com a ausência de adoção em larga escala de robôs humanoides em fábricas e residências. Embora empresas como a UBTech tenham recebido encomendas superiores a 1 bilhão de yuans, a aplicação prática ainda é limitada.

Para evitar distorções, as autoridades anunciaram medidas para acelerar o desenvolvimento de tecnologias centrais, criar infraestrutura de testes e estabelecer mecanismos de entrada e saída de mercado, com foco em garantir concorrência justa.

O governo também quer consolidar recursos tecnológicos e industriais e estimular o uso real dos robôs em diferentes setores econômicos.