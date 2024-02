China ainda vai demorar décadas para ser um país desenvolvido, diz CEO da Neo Investimentos

Marcelo Cabral, CEO da gestora Neo Investimentos, acredita que irá demorar pelo menos algumas décadas para a China se tornar um país desenvolvido. Apesar do crescimento acelerado, o país vem dando sinais de desgaste, como a crise do setor imobiliário e a constante necessidade de incentivos do governo. Mas, outros fatores estruturais têm preocupado ainda mais o executivo.

"Existem problemas demográficos por decisões do passado. Apesar de ter uma população muito grande, ela tende a não crescer. Isso tudo joga contra a produtividade. Provavelmente veremos uma China sem dinamismo [nos próximos anos], como o Japão. Mas sem se tornar um país desenvolvido", afirma em entrevista ao Vozes do Mercado, da Exame Invest. Outro fator que, de acordo com o CEO da Neo, deve manter a China abaixo dos países desenvolvidos é a menor liberdade econômica. "Não dá para se ter um país desenvolvido com o nível de centralização que eles têm."

Assim como Cabral, parte significativa do mercado tem estado mais pessimista com a China. A piora das perspectivas tem como pano de fundo a menor taxa de crescimento, intervencionismo do governo e a recente busca de empresas ocidentais por manter a produção mais próxima dos mercados consumidores.

Como fica o Brasil?

Apesar dos riscos, Cabral não vê grande probabilidade de efeitos negativos sobre o Brasil, mesmo tendo a China como principal parceira comercial. No longo prazo, afirmou, o efeito sobre a economia brasileira deve ser bastante limitado

"Não vai deixar de ter demanda pelas commodities do Brasil", diz Cabral. A expectativa, no entanto, é de que ocorra uma transição dessa demanda. "Existia o risco de colapsar a demanda por minério de ferro, com a piora do mercado imobiliário chinês. Mas houve aumento da demanda para a fabricação de carros elétricos. Trocou-se a finalidade, mas a demanda continuou."

O maior risco para o Brasil, afirmou, seria um colapso de curto prazo. Mas, Cabral aponta que a probabilidade de isso se concretizar é baixa, já que parte significativa dos ativos e passivos do país estão nas mãos de um mesmo detentor: o governo central.

"Está havendo um reequilíbrio do mercado imobiliário, após a Evergrande ter deixado US$ 320 bilhões de dívida. Mas não há pânico. Provavelmente, não haverá um colapso da economia chinesa."

Assista à entrevista com Marcelo Cabral, CEO da Neo Investimentos.