CFO da Embraer renuncia e vai assumir diretoria financeira da Azul

A Embraer e a Azul anunciaram, nesta segunda-feira, 6, mudanças relevantes em suas diretorias financeiras, envolvendo o executivo Antonio Carlos Garcia.

Garcia renunciou ao cargo de vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores da fabricante de aeronaves, informou a Embraer nesta segunda. A decisão tem efeito imediato e foi tomada por decisão pessoal e com o objetivo do CFO de se dedicar a novos projetos profissionais.

Em comunicado, a companhia destacou a contribuição do executivo desde janeiro de 2020, período em que teve papel central no fortalecimento da disciplina financeira, na interlocução com o mercado e na sustentação de resultados alinhados à estratégia de longo prazo.

Para garantir a continuidade das operações, o conselho de administração da fabricante de aeronaves elegeu interinamente Francisco Gomes Neto, atual diretor-presidente, para acumular também a função financeira até a definição de um substituto definitivo. A empresa ressaltou que a mudança não altera sua estratégia, operações ou compromissos financeiros.

Garcia troca a Embraer pela Azul

Pouco depois, a Azul comunicou ao mercado que Antonio Carlos Garcia foi escolhido para assumir como vice-presidente, diretor financeiro (CFO) e diretor de relações com investidores (IRO) da companhia, com início previsto para 20 de abril, sujeito à aprovação do conselho de administração.

O anúncio ocorre no contexto da saída de Alexandre Wagner Malfitani, que deixará o cargo em 20 de abril. Segundo a empresa, Malfitani, um dos fundadores da Azul. teve papel fundamental na construção da base financeira e estratégica da companhia ao longo de sua trajetória.

A aérea destacou que Garcia traz mais de seis anos de experiência na Embraer, além de uma carreira internacional em grupos industriais como ThyssenKrupp, ZF e Siemens. A avaliação da companhia é que o executivo contribuirá para a próxima fase da empresa, especialmente após sua recente reestruturação.

A partir de 20 de abril, Garcia e Malfitani iniciarão um período de transição na Azul.

Em fevereiro, a Azul encerrou o processo de recuperação judicial menos de nove meses depois da entrada no Chapter 11 nos Estados Unidos.