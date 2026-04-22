Cessar-fogo, petróleo, balanço da Tesla e IBM: o que move o mercado hoje

A bolsa brasileira retoma as negociações nesta quarta-feira, 22, após um dia fechada em função do feriado de Tiradentes (veja o calendário atualizado de feriados na B3). Normalmente o Ibovespa se ajusta às movimentações internacionais do dia anterior — foi mais um pregão de forte volatilidade e que acabou com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq em baixa.

Os índices do mercado americano repercutiram os impasses nas negociações Estados Unidos e Irã. O presidente Donald Trump anunciou que o prazo do cessar-fogo será estendido, após uma tentativa frustrada de negociações diretas com autoridades iranianas que aconteceriam ontem no Paquistão.

O preço do barril do petróleo Brent voltou a oscilar próximo do patamar dos US$ 100 com a perspectiva de que uma das principais rotas de exportação da matéria-prima no mundo continuará fechada por tempo indeterminado. Sem negócios na bolsa brasileira, os ADRs da Petrobras, papéis da empresa negociados em Nova York, fecharam em alta de 2%.

Para os ADRs da Vale foi uma terça-feira negativa, com os papéis fechado em baixa de 2,1%.

O EWZ, ETF que acompanha o desempenho de empresas do Ibovespa, fechou em baixa de 1,22%.

Agenda de indicadores econômicos no Brasil

A volta do feriado tem poucos indicadores na agenda econômica e política no Brasil. O principal destaque é a balança comercial preliminar do mês de abril, a ser divulgada às 15h (horário de Brasília).

O fluxo cambial semanal também será apresentado à tarde.

Agenda de indicadores econômicos dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, saem dados de estoques de petróleo bruto, num momento em que o preço da commodity opera em níveis elevados com a Guerra no Irã e o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Também serão divulgados os dados de produção de combustíveis como gasolina, óleo de calefação e de combustíveis destilados.

Que horas saem os balanços da Tesla e IBM hoje?

No calendário corporativo americano, dois balanços trimestrais têm destaque. A fabricante de veículos Tesla e a empresa de softwares e chips IBM apresentam resultados após o fechamento do mercado.

As bolsas americanas fecham às 17h (horário de Brasília), o que significa que os números poderão sair a qualquer hora a partir desse horário.

Para a companhia de Elon Musk, o consenso de analistas compilado pela plataforma Investing aponta para lucro por ação de US$ 0,3629 e receita de US$ 22,28 bilhões.

Para a IBM, a previsão é de lucro por ação de US$ 1,81 e receita de US$ 15,61 bilhões.