CEO do JPMorgan alerta para ‘tempos perigosos’ com nova guerra

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, alertou para sérios riscos geopolíticos enquanto Israel se preparava para um ataque terrestre a Gaza.

“Este pode ser o momento mais perigoso que o mundo já viu em décadas”, disse ele no relatório de resultados do terceiro trimestre do maior banco de Wall Street. “A guerra na Ucrânia, agravada pelos ataques da semana passada a Israel, pode ter impactos de longo alcance nos mercados de energia e alimentos, no comércio global e nas relações geopolíticas.”

Em teleconferência com jornalistas, Dimon disse que o banco estava profundamente triste com os ataques e “o derramamento de sangue e a guerra resultantes”.

“Embora esperemos o melhor, preparamos o banco para uma ampla gama de desdobramentos para que possamos entregar resultados consistentes aos clientes, independente do ambiente”, disse Dimon no comunicado.

Dimon falou depois que os militares israelenses pediram a evacuação do norte de Gaza em preparação para uma possível invasão terrestre na região governada pelo Hamas, que é designada como organização terrorista pelos EUA e União Europeia.

As Nações Unidas alertaram para um desastre, dizendo que seria impossível deslocar cerca de um milhão de pessoas.