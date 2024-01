CEO do J.P. Morgan alerta o mercado: "é um erro achar que está tudo ótimo"

As projeções de alta para as bolsas de Nova York e de uma longa sequência de cortes de juros nos Estados Unidos não têm convencido Jamie Dimon, CEO do J.P. Morgan. O banco americano tem se posicionado entre os mais pessimistas para este ano e, em Davos, seu principal executivo alertou para o risco de estar otimista demais com o rumo dos mercados.

"É um erro assumir que está tudo ótimo", afirmou Jamie Dimon em entrevista à CNBC, em Davos. "A alta das ações é como se fosse uma pequena droga que faz todos nós acharmos que está ótimo. Mas lembre-se, tivemos muitos estímulos fiscais e monetários, por isso estou um pouco mais cauteloso." O S&P 500 subiu 22% em 2023, a despeito dos temores de recessão — 13,7% somente nos últimos dois meses.

Além dos riscos financeiros, Dimon alertou para o contexto geopolítico, que observa com cautela. "Essas forças são muito poderosas e nos afetarão em 2024 e 2025."

A projeção do J.P Morgan é de que o S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos, fechará o ano a 4.200 pontos, 12% abaixo do encerrado em 2023. A estimativa é pior que a do consenso da FactSet, que prevê uma alta próxima de 6%.

Apesar da expectativa de queda de juros, na avaliação do J.P. Morgan, o pior do aperto monetário ainda está por vir.

Motivos de cautela

"Não estamos otimistas quanto ao desempenho dos ativos de risco e às perspectivas macro para os próximos 12 meses. A principal razão é que o choque nas taxas de juro (ao longo dos últimos 18 meses) terá um impacto negativo na atividade", afirma em relatório Marko Kolanovic, estrategista-chefe de mercados globais e co-diretor global de research do J.P. Morgan.

Outro banco que tem demonstrado maior cautela é o Goldman Sachs, que alertou no início da semana para a alta do endividamento do governo americano. "É um grande risco com o qual teremos que lidar", afirmou David Salomon, CEO do Goldman Sachs, em entrevista.

A dívida dos Estados Unidos terminou 2023 próxima de US$ 32 trilhões, 19% acima dos níveis pré-pandemia e dobro do que era em 2009, logo após a crise do subprime. Com a dívida mais alta, parte dos investidores vê maior probabilidade de um aumento dos prêmios de risco nas taxas de juros americanas.