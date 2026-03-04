Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

CEO do Goldman diz que mercado ainda não precificou guerra do Irã

Executivo se surpreendeu com a reação contida dos investidores até agora e disse que efeitos podem levar algumas semanas para aparecer

Goldman Sachs: CEO David Solomon fala sobre impactos da guerra no Irã. (Getty Images/Getty Images)

Goldman Sachs: CEO David Solomon fala sobre impactos da guerra no Irã. (Getty Images/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 4 de março de 2026 às 09h32.

Os mercados financeiros globais ainda não absorveram nem precificaram integralmente os impactos do conflito no Irã, segundo o CEO do Goldman Sachs, David Solomon.

O executivo afirmou, em evento na Austrália, ter se surpreendido com a reação contida dos investidores até o momento, classificando-a como “benigna” diante da magnitude dos fatos.

Solomon acredita que pode levar algumas semanas para o mercado assimilar as implicações de curto e médio prazo da situação, em falas divulgadas pela Reuters, sem especular sobre como isso se desenrolará.

Ele observou ainda que os investidores tendem a reagir moderadamente a eventos geopolíticos, a menos que estes apresentem um impacto direto e imediato no crescimento econômico.

Economia dos EUA

Apesar do cenário internacional desafiador, Solomon afirmou que a economia dos Estados Unidos continua crescendo, sustentada por juros mais baixos e regras regulatórias mais flexíveis.

“Definitivamente, existe uma probabilidade razoável de que a economia americana aqueça um pouco este ano. E, com isso, é possível que a inflação acabe sendo ligeiramente maior do que a expectativa geral? Sim”, detalhou.

Para o CEO do Goldman, existem ventos favoráveis macroeconômicos que sustentam a solidez do país, tornando a trajetória de crescimento econômico dos EUA "bastante promissora."

A resiliência estaria garantindo a qualidade das carteiras de crédito privado nos EUA. Contudo, ele vê com preocupação a manutenção dos padrões de concessão de empréstimos em um ciclo de crédito longo.

Isso porque a forte concorrência para alocar capital pode acabar enfraquecendo esses padrões — e os problemas só ficariam claros em um eventual cenário de recessão ou desaceleração da economia, disse.

O que mais disse o CEO para além do Irã?

Solomon afirmou que a inteligência artificial deve afetar o mercado de trabalho no curto prazo, sobretudo em funções administrativas, mas não deve gerar escassez de mão de obra no longo prazo.

O Goldman Sachs chegou a firmar um acordo, em fevereiro, com a Anthropic, criadora do Claude, para desenvolver agentes capazes de automatizar processos, como a integração de novos clientes.

O executivo classificou os efeitos imediatos sobre o quadro de funcionários como “complicados”, mas afirmou que a estratégia é ampliar a capacidade de realocar profissionais para diferentes áreas da empresa.

Acompanhe tudo sobre:Goldman SachsGuerrasEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Bolsa da Coreia para após tombo histórico de 12% com tensão no Irã

Quanto você deve guardar em cada fase da vida? Veja valor ideal aos 20, 30 e 40 anos

O que o CEO do maior banco dos EUA espera do conflito no Irã

Mercados asiáticos têm maior queda em um ano com tensão no Irã

Mais na Exame

Future of Money

Saídas de cripto do Irã disparam 700% após ataques dos EUA e de Israel

Marketing

Oppo acelera no Brasil com celulares de R$ 1 mil e meta de ser top 2 do Android

Mercados

Bolsa da Coreia para após tombo histórico de 12% com tensão no Irã

Brasil

Um terço das cidades do Brasil terá alto risco de deslizamentos até 2030