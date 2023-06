CEO do Casino é detido para depor em investigação sobre manipulação de mercado

O CEO e presidente do conselho de administração do grupo francês Casino, com participação no GPA (PCAR3) e do Assaí (ASAI3), Jean-Charles Naouri foi detido na França para prestar depoimento como parte de uma investigação de suposta manipulação de mercado. As informações são da agência de notícias Dow Jones Newswires.

De acordo com a agência, a promotoria informou que a investigação preliminar trata de manipulação de preços de ações e negociações com informações privilegiadas em 2018 e 2019. Naouri é CEO da Casino desde 2012.

O Casino vem vendendo ativos e reduzindo participação em empresas para lidar com suas dívidas. Em março, a empresa vendeu ações do Assaí por R$ 4 bilhões e reduziu sua participação de 30,5% para 11,7%.

Ao fim de 2022, a dívida líquida da companhia terminou em 6,4 bilhões de euros, acima dos 5,9 bilhões de um ano antes, com a alavancagem ficando em 3x, acima dos 2,5x exigidos pelos covenants dos contratos da empresa.

Além de GPA e Assaí, o Casino opera na Europa as redes Franprix, Monoprix e Geant, está atualmente em negociações com os credores sobre uma proposta de injeção de dinheiro do investidor theco Daniel Kretinsky, que também é acionista do clube de futebol inglês West Ham United. O acordo implicaria uma grande diluição das participações acionárias existentes no Casino.

A ação fechou em queda de 9,43% em Paris. No Brasil, as ações do GPA avançavam 1,97% e as do Assaí, 2,14%.