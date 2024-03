CEO da Espaçolaser renuncia, falas de Powell e relatório fiscal: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta sexta-feira, 22, perto da estabilidade, após uma semana positiva, puxada pela sinalização de que o Federal Reserve manterá o plano de três cortes de juros para este ano. A indicação foi feita em relatório trimestral de projeções de membros do Fed, que manteve a previsão de uma redução de 0,75 ponto percentual para a taxa de juros até o fim de 2024. O Fed elevou a projeção de juros para 2025 e 2026, mas investidores interpretaram o documento pela ótica do copo meio cheio.

Discurso do Powell

Nesta sexta, o mercado aguarda a participação do presidente do Fed, Jerome Powell na abertura do evento Fed Listens, de perspectivas sobre as condições econômicas atuais e como a experiência da pandemia remodelou a economia e a força de trabalho. Na decisão de quarta, Powell reforçou que espera uma economia mais forte, mas sinalizou que a decisão de iniciar os cortes de juros estaria muito mais atrelada à queda da inflação que a da atividade.

Relatório fiscal

No Brasil, economistas aguaram o relatório de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre de 2024. A expectativa é de que o relatório venha com baixo bloqueio de gastos e que reforce o intuito do governo de atingir a meta de zerar o déficit primário pelo lado da receita. O relatório será divulgado nesta sexta.

Renúncia na Espaçolaser

Do lado corporativo, a principal notícia é a renúncia do presidente da Espaçolaser, Paulo Camargo, na companhia desde 2022. O motivo da renúncia não foi revelado. Camargo será substituído interinamente por Magali Leite. Leite ocupará o cargo paralelamente com o de diretora financeira e de relações com investidores até a eleição de um novo executivo para os cargos. O anúncio ocorreu após a divulgação do resultado do quarto trimestre, na última noite. A companhia terminou o período com um prejuízo líquido de R$ 19 milhões, 18,3% acima do mesmo período do ano passado.

Investidores também ainda deverão reagir nesta sexta aos balanços de Cemig, Sabesp, Copasa, Even, Melnick e Qualicorp. Todos eles foram divulgados na última noite.