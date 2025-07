CEO da empresa mais valiosa do mundo vende US$ 36 milhões em ações e alcança Buffett em fortuna

Jensen Huang, CEO da Nvidia, vendeu aproximadamente US$ 36,4 milhões em ações da fabricante líder de chips para inteligência artificial, conforme registrado em um comunicado da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

A venda, que totalizou 225.000 ações, faz parte de um plano adotado por Huang em março, que prevê a venda de até 6 milhões de ações da empresa até o fim deste ano. Em junho, Huang já havia vendido uma primeira leva de ações, no valor de cerca de US$ 15 milhões.

No ano passado, o executivo vendeu aproximadamente US$ 700 milhões em ações da Nvidia como parte de um plano pré-estabelecido. A venda recente ocorreu no momento em que as ações da Nvidia apresentaram leve alta de 1% na sexta-feira.

A fortuna de Jensen Huang

A fortuna de Huang disparou à medida que os investidores apostam na liderança da Nvidia no campo da inteligência artificial e no papel crucial de suas unidades de processamento gráfico no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem.

De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, o patrimônio líquido de Huang aumentou mais de 25% desde o início de 2025, com um crescimento de cerca de US$ 29 bilhões. Seu patrimônio líquido atual é de aproximadamente US$ 143 bilhões, posicionando-o lado a lado com Warren Buffett, cujo patrimônio é de US$ 144 bilhões.

Logo após a abertura do mercado na sexta-feira, uma análise da Fortune colocou Huang à frente de Buffett, com o CEO da Nvidia alcançando US$ 143,7 bilhões, contra US$ 142,1 bilhões de Buffett.

A Nvidia também conquistou marcos significativos este ano, se beneficiando da explosão da IA. Na quarta-feira, a empresa com sede em Santa Clara, Califórnia, se tornou a primeira a ultrapassar a marca de US$ 4 trilhões em capitalização de mercado, superando Microsoft e Apple.

A empresa também se destacou na política, com a notícia de que Huang se reuniu com o presidente Donald Trump, segundo reportagens da CNBC. Além disso, Brooke Seawell, sócia da New Enterprise Associates e membro do conselho da Nvidia desde 1997, vendeu US$ 24 milhões em ações da companhia, conforme outro registro da SEC.

Apesar das vendas, Huang ainda detém mais de 858 milhões de ações da Nvidia, tanto diretamente quanto através de diferentes parcerias e trustes, mantendo sua posição como uma das figuras mais influentes e ricas do setor tecnológico.