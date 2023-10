CEO da Apple realiza maior venda de ações em dois anos e embolsa US$ 41 milhões

O presidente-executivo da Apple (AAPL34), Tim Cook, embolsou nada mais, nada menos do que US$ 41,5 milhões (já desconsiderando impostos) em sua maior venda de ações desde 2021, segundo a Bloomberg. O movimento acontece à medida que as ações da companhia caíam das máximas recentes.

Foram cerca de 241 mil ações, de acordo com um documento apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, na terça-feira, 3, com outras cerca de 270 mil ações retidas para fins fiscais. Cook ainda possui cerca de 3,28 milhões de ações da empresa.

A última grande venda de ações de Cook foi em agosto de 2021, quando ele vendeu mais de US$ 750 milhões em ações da Apple após completar uma década como CEO. Na época, após retenções de impostos, ele arrecadou cerca de US$ 355 milhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

As ações da Apple atingiram, em julho, uma máxima histórica e desde então caíram mais de 12% em meio a esse movimento de vendas de ações da empresa de tecnologia.

No mesmo dia da venda das 511 mil ações de Cook, a KeyBanc Capital Markets Inc. rebaixou as ações da companhia, citando uma perspectiva de crescimento de vendas mais fraca. Nesta quarta-feira, 4, os papéis APPL fecharam em alta de 0,73%, cotada a US$ 173,66.

Venda de ações e mudança salarial

De acordo com a Bloomberg, o CEO trabalha faz parte do time da gigante de tecnologia há mais de duas décadas e a venda ocorreu depois que Cook sofreu um raro corte salarial de cerca de 40%, para US$ 49 milhões em 2023. Contudo, para compensar as mudanças em sua remuneração, a bonificação vinculadas ao desempenho da Apple aumentarão para 75% este ano, ante 50% anteriormente.

No mesmo movimento, não foi só o presidente que optou por vender seus ativos. Outros executivos da Apple também divulgaram vendas de ações, como as vice-presidentes seniores Deirdre O’Brien e Katherine Adams, que venderam US$ 11,3 milhões cada.