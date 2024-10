Cenário de fusões e aquisições no setor de educação parece desafiador no curto prazo, diz BofA

Possíveis fusões e aquisições podem ser o caminho para a consolidação do setor de educação no Brasil. É o que afirma um relatório do Bank of America (BofA) divulgado nesta quinta-feira, 24. Os analistas avaliaram possíveis fusões entre Yduqs e Cogna, e conversas entre Yduqs, Cruzeiro do Sul e Vitru.

Para a equipe de analistas do banco, o cenário de fusões e aquisições parece desafiador no curto prazo devido a mudanças na regulamentação do ensino a distância, trazendo incertezas sobre potenciais sinergias. Além disso, o setor enfrenta uma avaliação em baixas históricas e ainda tem uma alavancagem alta, com dívida líquida/EBITDA elevada.

Desafios antitruste no ensino a distância

No caso de potenciais fusões, os analistas enxergam a provável necessidade de medidas antitruste, especialmente no ensino a distância, em que há uma sobreposição significativa de operações.

No ensino presencial, os desinvestimentos parecem menos significativos, com menos barreiras regulatórias. “Em nossa visão, as principais sinergias estão relacionadas à otimização de SG&A (Sales, General & Administrative) e despesas corporativas, eliminando estruturas duplicadas. Também esperaríamos uma maior racionalidade de preços com a consolidação do setor.”

O BofA destacou ainda que o aumento de preços ao consumidor pode ser uma preocupação para a aprovação do Cade, o que torna a consolidação inorgânica improvável no momento.

Fusão entre Yduqs e Cogna

No caso da fusão entre Yduqs e Cogna, os analistas apontam uma maior probabilidade de medidas antitruste em seis cidades. No ensino presencial, a Yduqs se destaca por sua oferta premium, que complementa o portfólio da Cogna. Já no ensino a distância, o foco em perfis semelhantes de alunos pode gerar sinergias operacionais e aumentar a participação de mercado. Nesta quinta-feira, as ações das educacionais Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) operavam em alta: os papéis subiam 7% e 4,54%, respectivamente.

Fusão entre Yduqs e Vitru

Para a fusão entre Yduqs e Vitru, os analistas veem uma alta complementaridade na oferta de ensino a distância, especialmente em termos de preços. No entanto, a fusão pode enfrentar desafios devido ao potencial de medidas antitruste, com uma sobreposição em 465 cidades. “Essas medidas podem limitar a participação de mercado da empresa combinada, que teria o potencial de atingir 37% se nenhuma restrição fosse aplicada.”

Vitru e Cruzeiro do Sul: sinergias e desafios

No caso de Vitru + Cruzeiro do Sul, o BofA também identifica uma oferta premium bem alinhada. “Observamos uma alta complementaridade de oferta, já que a CSED ainda tem baixa exposição ao ensino a distância (cerca de 30% das receitas).

"Mesmo com a sobreposição em 356 cidades, não vemos um risco de deterioração significativa da participação de mercado, pois essas cidades não representam uma parte expressiva da base total de alunos.”

Com base na análise, o BofA projeta uma participação combinada de 29%, mesmo após as medidas antitruste, comparada aos 25% da Vitru e 7% da CSED atualmente. “Esse cenário ressalta as possibilidades de sinergias operacionais, uma vez que o alinhamento de preços entre as duas marcas fortalece a fusão.”