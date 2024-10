Cemig vira ‘triple A’ pela Fitch em escala nacional

A agência de classificação de risco Fitch afirmou hoje a nota global da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e suas subsidiárias de distribuição e geração em BB, a dois degraus do chamado grau de investimento.

Ao mesmo tempo, elevou o rating nacional de longo prazo em um degrau, pada AAA, o mais elevado na régua da agência. A perspectiva dos ratings de longo prazo é estável.

“Os ratings da Cemig e de suas subsidiárias refletem a sólida e diversificada base de ativos do grupo, com desempenho operacional positivo e robusta geração de caixa operacional no setor elétrico brasileiro”, afirmou a Fitch.

A elevação dos ratings em escala nacional reflete o fortalecimento do perfil de crédito consolidado da Cemig.

O grupo se beneficiou de um aumento no EBITDA no segmento de distribuição de energia e da venda de ativos, o que melhorou sua liquidez em preparação para o pagamento dos eurobônus com vencimento em dezembro de 2024. A medida também ajuda a preparar a estrutura de capital para suportar um robusto programa de investimentos.

Os índices de alavancagem do grupo, atualmente baixos, devem atingir seu pico apenas em 2027, a capacidade de acesso a captação de recursos sustentará as necessidades de investimentos e refinanciamento, disse a agência.