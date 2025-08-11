CDB confirma favoritismo e volume negociado cresce 10% no 1º semestre

Os investimentos em CDBs passaram na frente de outros títulos de valores mobiliários como LCI, LCA, CRA, CRI, LIG, ações e debêntures incentivadas no primeiro semestre, com o maior volume de negócios. É isso o que apontam dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Os investimentos em CDBs saíram de R$ 1,04 trilhão no semestre encerrado em dezembro de 2024 para R$ 1,15 trilhão no primeiro semestre de 2025, um aumento de 10%.

Segundo Luciane Effting, presidente do Fórum de Distribuição da Anbima, a alta taxa de juros é o que gera a atratividade em CDBs. “A gente tem convivido com uma taxa de juros acima de dois dígitos, então produtos atrelados a essa taxa [acabam sendo procurados]”, explica.

Na sequência, aparecem ações, que saíram de R$ 736,2 bilhões para R$ 767,3 bilhões, um crescimento de 4,2%. No terceiro lugar, está LCA, que avançou de R$ 474,3 bilhões para R$ 536,7 bilhões, um aumento de 13,2%.

Em termos percentuais, as LCIs foram os investimentos que mais cresceram, avançando 17,7%, de R$ 363,3 bilhões para R$ 426,5 bilhões entre os semestres.

O movimento de migração de investimento do multimercado para renda fixa continuou nos seis primeiros meses de 2025, também com o impulso da Selic a 15%. Segundo a Anbima, os investimentos em multimercados caíram nas três classes analisadas: private (-1,1%), varejo de alta renda (-6,6%) e varejo tradicional (-3,4%).

Na outra ponta, FIDCs são o grande destaque. Eles cresceram 19,9% no private, 24,4% no varejo de alta renda e 100% no varejo tradicional. Olhando o produto total, os FIDCs cresceram 51% entre os últimos seis meses de 2024 e os primeiros seis meses de 2025 – entretanto, ainda figuram como a menor classe em termos de volume, com R$ 35,2 bilhões em investimento.

“Se for aprovada do jeito que está, terá um impacto”

Quando observados os títulos isentos, LCA se destaca: investimentos nessa letra de crédito representam quase 40% do total em títulos isentos. Dos R$ 1,39 trilhão, LCA detém R$ 536,7 bilhões em junho de 2025, ante os R$ 474,3 bilhões em dezembro de 2024 – um aumento de 13,2%.

Entretanto, esse cenário pode mudar. Com a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que retira a isenção de ativos, como LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas, tributando-os em 5%, o cenário pode ser diferente no próximo ano.

“Se a MP for aprovada do jeito que está desenhada, a tributação nos isentos terá um impacto. Mas ainda vai ser mais atrativo do que são as tributações dos demais produtos”, diz Effting.

Segundo a executiva, a MP 1.303 está sendo analisada com profundidade com a equipe técnica da Anbima. “A MP 1.303 é complexa e está sendo analisada com profundidade pela equipe técnica da Anbima. Então seguimos acompanhando a tramitação com atenção”, complementa.