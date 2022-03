CBA dobra de valor desde IPO e gestora diz que papel ainda é atrativo

A produtora brasileira de alumínio CBA (CBAV3) emergiu como uma das vencedoras entre as dezenas de empresas que abriram capital por meio de IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) no ano passado no país, contrariando uma tendência de retornos predominantemente fracos para as estreantes.

As ações da Companhia Brasileira de Alumínio, como a empresa é conhecida, subiram cerca de 70% desde o início do ano em moeda local, mais de cinco vezes o ganho do Ibovespa no mesmo período.

As ações foram impulsionadas pelo rali recorde dos preços de alumínio, à medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia intensificou os problemas de oferta ao redor do mundo e no país governado por Vladimir Putin.

Desde sua oferta pública inicial de ações em julho, a CBA viu seu valor de mercado dobrar, superando um retorno médio negativo em 19% para as 47 companhias brasileiras que foram listadas em 2021 e ainda estão sendo negociadas, segundo dados compilados pela Bloomberg. A decisão da companhia de aumentar sua capacidade de produção nos próximos meses, antes do previsto, foi bem recebida pelos investidores.

“O valuation ainda é atrativo, enquanto outras produtoras de alumínio enfrentam problemas”, com muitos fechamentos de capacidade na Europa, disse Fabiano Custódio, diretor de investimentos da Miles Capital, que montou posição no IPO e é o maior acionista minoritário da companhia. “A empresa tem todo o fornecimento de energia ‘in house’ e vindo de fontes limpas.”

No ano passado, o cenário de juro baixo estimulou uma onda recorde de IPOs brasileiros, com muitas empresas se antecipando a um ano de volatilidade eleitoral para levantar recursos. Ainda assim, cerca de 77% das listagens estão negociando abaixo do preço do IPO. Dotz e Westwing caem mais de 80%.

A CBA, controlada pela Votorantim, divulgou resultados que vieram acima do consenso neste mês e está antecipando um projeto de expansão, enquanto seus rivais adiam investimentos em meio à crise de energia. A romena Alro, por exemplo, cortou a produção por conta do aumento dos preços de energia.

Apesar do rali, a CBA ainda negocia a um desconto em relação aos pares e os preços do alumínio devem continuar tendo um momento favorável, de acordo com analistas do BTG Pactual liderados por Leonardo Correa, em relatório na semana passada. O preço-alvo do BTG de R$ 25 sugere potencial de valorização de quase 10% em relação aos níveis atuais.

Nesta quarta-feira, as ações da CBA subiam pela quinta sessão seguida em São Paulo, caminhando para fechar na máxima histórica.