Cathie Wood revela aposta milionária na Tesla: ação pode atingir US$ 2.600 — mas há um grande risco

A Tesla (TSLA) continua sendo uma boa escolha para investimentos, segundo a investidora Cathie Wood, fundadora da Ark Invest, que projetou um preço-alvo de US$ 2.600 para as ações da montadora em cinco anos. Mesmo em meio a semanas conturbadas para a ação da empresa, Wood declarou confiança nos papéis da Tesla durante uma entrevista ao podcast The Diary of a CEO.

Wood explicou que, se tivesse que escolher apenas uma ação para investir, optaria pela Tesla devido à "convergência de três das nossas principais teses de investimento: robótica, armazenamento de energia e inteligência artificial".

Ela destacou que o potencial da empresa vai muito além da popularização dos táxis robôs. "Há uma história além disso, com os robôs humanóides", afirmou, acrescentando que o valor de US$ 2.600 nem considera os robôs, que podem se tornar um novo motor de receita e produtividade para a companhia.

Esse valor foi divulgado em junho de 2024, quando a Ark Invest publicou um relatório projetando esse crescimento para as ações da Tesla. Musk, por sua vez, afirmou que espera ter "milhares de robôs Optimus operando nas fábricas da Tesla até o fim deste ano", com a produção em massa começando em 2030 e atingindo 1 milhão de unidades anuais.

Apesar da visão otimista, as ações da Tesla enfrentam uma forte volatilidade. Após atingirem o pico de US$ 479 em dezembro, os papéis recuaram mais de 40% até março, influenciados pela crescente associação política de Musk ao presidente Donald Trump. A relação entre os dois se desgastou após Musk criticar um projeto de lei apoiado por Trump e curtir uma publicação pedindo o impeachment do republicano, o que resultou em uma queda de 14% nas ações da Tesla. No acumulado do ano, os papéis da montadora recuam quase 27%.

Em um vídeo publicado no canal da Ark Invest, Wood sugeriu que o distanciamento de Musk em relação a Trump pode ter sido uma estratégia calculada. "Uma das hipóteses é que parte do que aconteceu foi orquestrado. Houve um dano à marca Tesla, que ele reconhece, e acho que está tentando se desvincular de qualquer associação política", concluiu Wood.